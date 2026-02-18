La mano derecha de Prohens ficha al abogado Jaime Campaner para que le defienda en el caso Chófer

La mano derecha de la presidenta Prohens, Alejandro Jurado, ha fichado al prestigioso abogado penalista Jaime Campaner para que le defienda en el caso Chófer, por el que está siendo investigado por presunta prevaricación administrativa por supuestamente enchufar a su primo como conductor personal de la primera autoridad de Baleares.

El jefe de gabinete de la presidenta del Govern Marga Prohens (PP) ha prescindido de los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y se ha decantado por el reconocido letrado mallorquín especialista en derecho penal y doctor en derecho procesal. De hecho, Jaime Campaner ya se ha personado en la causa que instruye una magistrada de Palma desde hace varios meses.

El famoso abogado también defiende al magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la vedette Norma Duval, al Barça, a la exprimera dama de Perú, a uno de los hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, así como ha asistido a jugadores de fútbol de la Premier y La Liga, a Djs mundialmente famosos, al hacker acusado por Estados Unidos del mayor ciberataque de la historia (70 millones de dólares de fraude), al exdictador iraquí Sadam Hussein y ha intervenido en casos como Tándem o Nóos y en asuntos del IBEX, entre otros.

El interrogatorio previsto para el próximo 24 de marzo al director de gabinete de Presidencia del Govern y a su familiar, que fue contratado como chófer del Consolat, ambos en calidad de investigados, se ha suspendido a petición de las partes del procedimiento y se ha pospuesto para finales de mayo.

Un juzgado de la ciudad abrió diligencias en 2025 contra Jurado por prevaricación por la supuesta manipulación de una convocatoria pública de empleo para colocar a un joven familiar suyo como conductor de la presidenta y apartar a un veterano funcionario, un experimentado chófer, con más de veinte años de antigüedad en el Govern.

Admisión a trámite de la querella

La magistrada instructora admitió a trámite una querella que interpuso el conductor perjudicado, que fue relegado del Consolat en enero de 2024 y como consecuencia de lo ocurrido ha precisado tratamiento farmacológico debido a un cuadro ansioso depresivo. Meses después de ser apartado, el querellante, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, pidió una excedencia en el Govern.

Por su parte, el nuevo chófer supuestamente beneficiado en el proceso de selección que el Ejecutivo autonómico defiende al tratarse de una plaza de libre designación para cubrir una baja médica, meses después de empezar a trabajar en el Consolat, el pasado 14 de mayo de 2024 se estrelló él solo con el coche oficial, un Lexus híbrido, cuando salía del aeropuerto de Palma después de haber dejado a Marga Prohens en Son Sant Joan. El vehículo sufrió cuantiosos daños en la parte frontal, por lo que fue declarado siniestro total, ya que el coste de la reparación superaba el 75 por ciento del valor venal.

La jueza encargada del caso ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico más información sobre el expediente del proceso de selección del nuevo chófer y que se identifique a las personas responsables de su tramitación y de realizar las valoraciones, en el caso de que estas se llevaran a cabo.