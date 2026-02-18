Mallorca descarta usar el eclipse solar total como reclamo turístico

Mallorca y las islas vecinas Menorca, Ibiza y Formentera continúan preparándose para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Durante la segunda reunión de la comisión creada específicamente para este fin en enero, representantes de las autoridades y expertos establecieron el lunes (16/12) las primeras directrices para garantizar una observación segura del fenómeno celestial.

Se abordaron temas relacionados con la movilidad y la protección civil, la gestión de riesgos ambientales y la salud pública, así como la comunicación y la divulgación científica. También se trató el tema del turismo. Y hay algo que quedó claro tras la decisión de la comisión: Mallorca no promocionará el eclipse solar en la isla.

La “Comisión del Eclipse Solar” de Baleares durante su reunión del lunes (16/2). / CAIB

Una prudencia sorprendente para una isla turística

La sorprendente moderación de esta isla vacacional se explica por el temor de las autoridades a ser invadidas por aficionados a la astronomía de todas partes. En algunas zonas, los precios de los hoteles ya se han disparado. Además, el 12 de agosto coincide con la temporada alta turística, cuando la isla ya está casi al límite incluso sin eclipse. El año pasado, por estas fechas, más de dos millones de personas visitaban las islas, unas 600.000 más que en temporada baja.

El eclipse total, que comenzará al caer la tarde, no será igualmente visible desde todos los puntos de la isla. El mejor espectáculo se verá sobre el mar, especialmente desde la costa de la Serra de Tramuntana. Allí seguramente querrán ir muchos visitantes, si no todos. Por eso existe la preocupación de que las áreas naturales protegidas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, puedan ser literalmente pisoteadas y que se genere un caos de tráfico monumental en las escasas carreteras de la zona.

El eclipse también será visible desde otros lugares

Para gestionar mejor las multitudes que se temen, se ha puesto en marcha un plan regional de emergencia y coordinación, con un protocolo especial llamado Eclipbal, combinación de “eclipse” y “Baleares”. Paralelamente, varios grupos de trabajo elaboran un mapa del archipiélago para identificar los lugares con mejor visibilidad del eclipse solar.

Además de la costa de la Tramuntana, podrían incluirse tramos de la costa sur y miradores como el del monte Randa o el Santuari Sant Salvador. Con esto, quizás se logre distribuir un poco a los visitantes por toda la isla.

En cualquier caso, la comisión aconseja mejor no hacer publicidad del eclipse en la isla. Es preferible concienciar a quienes ya se encuentran en Mallorca sobre este gran fenómeno. Las campañas informativas sobre prevención y autoprotección —como no mirar al sol sin gafas especiales— se difundirán en catalán, español, inglés y alemán.

Además, el Govern planea crear un sitio web, probablemente muy objetivo y poco publicitario, con toda la información sobre el eclipse solar.