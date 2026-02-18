Los jueces sustitutos muestran su indignación por el trato que reciben

El colectivo de jueces sustitutos de Mallorca, formado por 18 juristas, a los que hay que sumar los magistrados suplentes que actúan en la Audiencia, están indignados con la última decisión laboral que les afecta de una manera muy negativa. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la propuesta que plantearon, que consistía en que se les reconociera un nuevo cómputo de trienios, basándose en una reciente doctrina del Tribunal Europeo. Esta petición fue planteada por 46 juezas sustitutas, entre las que había varias de Mallorca, y la propuesta era lógica. Querían que se les reconociera, a efectos de trienios, no solo el periodo en el que se hacen cargo de un juzgado, sino que se contabilizara el tiempo total de vinculación con la carrera judicial. Es decir, tanto el tiempo que están trabajando como en el que están a la espera de que se les llame para hacerse cargo de un juzgado.

La situación de este colectivo es muy especial. Están obligados a comprometerse un año entero con el CGPJ, pero ello no les asegura que van a trabajar los doce meses. Solo trabajan cuando hay una plaza vacante en un juzgado o cuando hace falta un refuerzo. De media, el periodo habitual al frente de un juzgado suele ser de unos tres meses, pero se han producido casos de contrataciones solo por días. El resto del año en el que no existe ninguna vacante, porque los juzgados están cubiertos por un juez titular, no trabajan, pero tampoco se pueden dedicar a otra labor profesional para no incurrir en un problema de incompatibilidades. Además, durante estos tiempos de espera, en la mayoría de casos, tampoco cobran el desempleo. Los jueces sustitutos han intentado que el CGPJ les dispense el mismo trato laboral que a un trabajador fijo discontinuo. A este colectivo se les reconoce un trienio, no solo contando los meses que trabajan, sino el año entero que están vinculados con la empresa que les contrata. Esta doctrina laboral está más que consolidada en los tribunales, salvo en los casos de los jueces sustitutos que, paradójicamente, son los que después están obligados a aplicar esta norma al resto de trabajadores. El colectivo de jueces sustitutos, sobre todo en Balears, pero especialmente en Mallorca, se ha convertido en una pieza clave en la organización judicial. La administración sufre muchas carencias y padece un grave problema de retrasos, que va empeorando cuando no se cuenta con un juez titular, es decir, el que ha obtenido la plaza por oposición. Es en estos casos cuando se recurre a estos jueces sustitutos. Se trata de opositores que no lograron, por diferentes circunstancias, superar todas las pruebas para ser jueces de carrera. Sin embargo, tienen acreditados sus conocimientos para poder estar al frente de un juzgado y tomar las mismas decisiones que un juez de oposición. Además, para entrar en este bolsín de interinos han de pasar unas complicadas pruebas para acreditar sus conocimientos jurídicos. El maltrato institucional no es un hecho nuevo, sino que históricamente a los jueces sustitutos se les ha menospreciado. No hace tanto tiempo cuando, pese a que estaban trabajando para el Ministerio de Justicia y tenían que adoptar decisiones que suponía una gran responsabilidad sobre las personas, ni siquiera se les había dado de alta en la Seguridad Social. Es decir, trabajaban sin contrato. Todas las conquistas sociales las han logrado a través de demandas judiciales. No siempre han ganado y cuando no lo han hecho ha supuesto un duro revés económico, porque han tenido que abonar de su bolsillo las costas del proceso, que no son precisamente baratas.

Ahora, tras la negativa del CGPJ (con un voto discrepante) de reconocerles el periodo para contabilizar un trienio, tienen la oportunidad de recurrir a los tribunales para reclamar este derecho. Sin embargo, no todos están dispuestos a correr este riesgo, porque saben que su compromiso con la carrera judicial dura solo un año y que pasado este periodo siempre existe el peligro que no se les vuelva a llamar y no tengan trabajo. Pero la realidad es que, si no estuvieran los jueces sustitutos los juzgados se colapsarían.