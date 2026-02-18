La huelga médica obliga a suspender 3.890 consultas y 79 operaciones en Baleares en el tercer día de paro

La tercera jornada de huelga médica ha dejado este miércoles en Baleares un total de 3.890 consultas suspendidas y 79 intervenciones quirúrgicas aplazadas, según los datos facilitados por el Ib-Salut. La cifra engloba tanto la actividad hospitalaria como la de Atención Primaria y se suma al impacto acumulado desde el inicio del paro el pasado lunes.

En concreto, se han cancelado 1.771 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas, además de 2.119 consultas en los centros de salud de las islas. A ello se añaden 79 operaciones programadas que no se han podido realizar. La movilización, convocada a nivel estatal por organizaciones médicas, continúa así afectando a la actividad asistencial ordinaria, aunque se mantienen los servicios mínimos y la atención urgente, oncológica y no demorable.

Desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), integrado en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), aseguran que el seguimiento de la huelga es "muy amplio" en todo el país. Según sus datos, en los dos primeros días se habrían suspendido más de 450.000 consultas a nivel nacional, de las cuales más de 3.000 corresponden a Baleares.

El presidente de CESM y Simebal, Miguel Lázaro, ha vuelto a pedir disculpas a los pacientes afectados y ha advertido, siempre según el sindicato, de que si el conflicto se prolonga el impacto asistencial "puede ser demoledor". Lázaro sostiene que la solución pasa por una intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reitera la reclamación de un estatuto propio para la profesión médica.

El paro, que se extenderá hasta el viernes en este primer tramo, culminará esta semana con una concentración convocada este viernes, 20 de febrero, a las 12:00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Palma. Los sindicatos aseguran que mantendrán el calendario de movilizaciones mientras no haya avances en la negociación del nuevo estatuto marco.