De las Heras, mediocre sin tara

Patricia de las Heras ha incumplido el mandato primordial de Vox Madrid: disimular la mediocridad eminente de sus diputados. Incluso quienes analizan al partido ultraderechista como un actor político más, se sonrojan al escuchar ayer en el Parlament una denuncia a «los que quieren impartir clases infantiles de masturbación con dos años», en línea con la pianista ibicenca que en el Congreso equiparó las pruebas anales de la covid con una violación. Es preferible que omita su crítica a Bad Bunny.

A continuación, la diputada que rompió a llorar cuando Iago Negueruela la tachó de ultraderechista se refiere a la «ultraizquierda» sin lagrimear, y define genéricamente a sus rivales políticos como «tarados mentales». Cabe reconocer que muestra una notable familiaridad con el concepto, que sin duda ha estudiado a fondo antes de proferirlo en público. Gabriel Le Senne casi que ni se inmuta, al fin y al cabo su compañera no había destrozado físicamente el mobiliario, como en su día el presidente de la cámara.

Noticias relacionadas

De las Heras es una mediocre sin tara que debería avergonzar hasta a sus compañeros de partido, lo cual es mucho decir. Por si no se ha enterado o ‘entarado’, que es lo más probable, acaba de introducir el concepto de «tarados mentales» en el terreno de juego, ya que en teoría se hablaba de fútbol. La alegría con la que desprecia a sus colegas de empleo y sueldo, por no hablar de la ofensa a los pacientes, también autoriza a aplicar a los miembros de Vox, presidente del Parlament incluido, un insulto donde la RAE es lenitiva. Y este estudio comparativo puede resultar muy peligroso, especialmente para los votantes de la ultraderecha, a quienes se les brindan demasiadas pistas sobre la verdadera naturaleza de los energúmenos que aspiran a representarles.