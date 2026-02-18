Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra Vivienda No ResidentesDía de les Illes BalearsReneutralizar Calle Adolfo SuárezOrden Alejamiento OkupaTensión Congreso
instagramlinkedin

Ley del Litoral de Baleares

El GOB carga contra la posible legalización de construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín en el litoral de Baleares: “Tenemos claro que intentarían salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”

“Es normal que bares y restaurantes estén en la memoria aunque no los convierten en valor patrimonial en temas de construcción”, asegura Margalida Ramis, portavoz y responsable de campañas del grupo ecologista

Restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí, en Palma.

Restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí, en Palma. / DM

César Mateu

Palma

El GOB Mallorca carga contra la posibilidad de que la nueva ley del litoral de Baleares permita legalizar construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín. El restaurante, afectado en 2022 por una orden de demolición y cierre dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica cuya ejecución el Ayuntamiento de Palma, logró posponerla in extremis gracias a un acuerdo plenario para estudiar si el inmueble podía ser protegido por su valor patrimonial. “Teníamos clarísimo que las propuestas del Partido Popular intentarían legalizar y salvar construcciones de la primera línea del litoral con la excusa de que sean patrimonio”, asegura Margalida Ramis, portavoz y responsable de campañas del grupo ecologista.

El texto de la nueva ley, cuyo objetivo general es la ordenación, protección y gestión integral del litoral balear, abre la puerta a que construcciones ilegales o fuera de ordenación situadas en primera línea de costa puedan ser legalizadas pese a no contar con una declaración de Bien de Interés Cultural o de Bien Catalogado que las proteja. “Entiendo que los escars sí entran y se puede justificar su presencia. Pero un bar o un restaurante no lo es. Es normal que estén en la memoria aunque no lo convierten en valor patrimonial en temas de construcción”, señala Ramis, que añade: “Cuando hay órdenes ministeriales que avalan la ilegalidad de construcciones como El Bungalow ninguna ley debería poder amnistiar. Tenemos claro que el interés es salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”.

Recursos contra la ley

Margalida Ramis subraya que, en caso de aprobarse, podría recurrirse: “El tarannà de esta legislatura es amnistiar o legalizar cosas ilegales para proteger intereses privados. Pero en el caso del litoral, y teniendo en cuenta que es competencia mayoritariamente estatal vía Ley de Costas, creemos que, en caso de aprobarse, cabría la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar la norma básica del estado”.

Cambio climático en Mallorca

Ramis destaca la importancia de las modificaciones que habrá en el litoral y que se tienen poco en cuenta: “Hay una cuestión que no se está valorando que es el cambio climático. Nos obligará a retirar construcciones de la primera línea del mar y lo que hacen ellos va en contra de toda la lógica. Las edificaciones que no son legales hace que con esta problemática tengas más dificultades para retirarlas”.

Noticias relacionadas y más

“En el Port des Canonge hay unos escars que se han utilizado como vivienda y alquiler turístico. No podemos consolidar derechos en una zona de riesgo. Hacer una ley que ignore la cuestión climática es un riesgo”, finaliza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  3. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  4. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  5. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  6. Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
  7. Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
  8. VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma

El GOB carga contra la posible legalización de construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín en el litoral de Baleares: “Tenemos claro que intentarían salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”

El GOB carga contra la posible legalización de construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín en el litoral de Baleares: “Tenemos claro que intentarían salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”

Un experto advierte que el bosque de Baleares está en peligro por el cambio del clima

Un experto advierte que el bosque de Baleares está en peligro por el cambio del clima

Plataforma per la Llengua pide una ley balear contra la discriminación por usar el catalán

Plataforma per la Llengua pide una ley balear contra la discriminación por usar el catalán

La UIB ordena destruir los datos de una encuesta sobre preferencias políticas elaborada por un profesor sin permiso previo

La UIB ordena destruir los datos de una encuesta sobre preferencias políticas elaborada por un profesor sin permiso previo

Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

La huelga médica obliga a suspender 3.890 consultas y 79 operaciones en Baleares en el tercer día de paro

La huelga médica obliga a suspender 3.890 consultas y 79 operaciones en Baleares en el tercer día de paro

Primer día del Ramadán en Mallorca: «Es un mes de paz espiritual en el que intentamos alejarnos de cualquier conflicto»

UGT pide una subida salarial del 17% y la patronal pone el foco en el absentismo en el nuevo convenio de comercio

UGT pide una subida salarial del 17% y la patronal pone el foco en el absentismo en el nuevo convenio de comercio
Tracking Pixel Contents