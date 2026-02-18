El GOB carga contra la posible legalización de construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín en el litoral de Baleares: “Tenemos claro que intentarían salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”

El GOB Mallorca carga contra la posibilidad de que la nueva ley del litoral de Baleares permita legalizar construcciones como El Bungalow de Ciudad Jardín. El restaurante, afectado en 2022 por una orden de demolición y cierre dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica cuya ejecución el Ayuntamiento de Palma, logró posponerla in extremis gracias a un acuerdo plenario para estudiar si el inmueble podía ser protegido por su valor patrimonial. “Teníamos clarísimo que las propuestas del Partido Popular intentarían legalizar y salvar construcciones de la primera línea del litoral con la excusa de que sean patrimonio”, asegura Margalida Ramis, portavoz y responsable de campañas del grupo ecologista.

El texto de la nueva ley, cuyo objetivo general es la ordenación, protección y gestión integral del litoral balear, abre la puerta a que construcciones ilegales o fuera de ordenación situadas en primera línea de costa puedan ser legalizadas pese a no contar con una declaración de Bien de Interés Cultural o de Bien Catalogado que las proteja. “Entiendo que los escars sí entran y se puede justificar su presencia. Pero un bar o un restaurante no lo es. Es normal que estén en la memoria aunque no lo convierten en valor patrimonial en temas de construcción”, señala Ramis, que añade: “Cuando hay órdenes ministeriales que avalan la ilegalidad de construcciones como El Bungalow ninguna ley debería poder amnistiar. Tenemos claro que el interés es salvar intereses privados con la excusa del patrimonio”.

Recursos contra la ley

Margalida Ramis subraya que, en caso de aprobarse, podría recurrirse: “El tarannà de esta legislatura es amnistiar o legalizar cosas ilegales para proteger intereses privados. Pero en el caso del litoral, y teniendo en cuenta que es competencia mayoritariamente estatal vía Ley de Costas, creemos que, en caso de aprobarse, cabría la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar la norma básica del estado”.

Cambio climático en Mallorca

Ramis destaca la importancia de las modificaciones que habrá en el litoral y que se tienen poco en cuenta: “Hay una cuestión que no se está valorando que es el cambio climático. Nos obligará a retirar construcciones de la primera línea del mar y lo que hacen ellos va en contra de toda la lógica. Las edificaciones que no son legales hace que con esta problemática tengas más dificultades para retirarlas”.

“En el Port des Canonge hay unos escars que se han utilizado como vivienda y alquiler turístico. No podemos consolidar derechos en una zona de riesgo. Hacer una ley que ignore la cuestión climática es un riesgo”, finaliza.