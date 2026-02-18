Un experto advierte que el bosque de Baleares está en peligro por el cambio del clima

Dentro de los actos que organiza la Academia del Clima de Baleares, esta tarde ha pronunciado una conferencia Joan Santana Morro, jefe del servicio de gestión forestal protección del suelo de la conselleria de Agricultura. Su conferencia ha versado sobre la vulnerabilidad de los bosques insulares frente a la crisis climática.

Santana ha explicado que el suelo boscoso actual no “encaja” con el nuevo escenario climático que provoca sequedad persistente y anomalía térmica. Esta situación está desarrollando una situación complicada en las masas forestales de Baleares, un problema que se suma a la gran acumulación de biomasa forestal. Estos factores llevan a situar a las masas forestales en una posición de gran peligro de sufrir incendios forestales extremos, que se desarrollarán con tanta virulencia, sin la posibilidad de ser extinguidos.

Esta situación de peligro forestal no es nueva, pero en los últimos tiempos se van repitiendo cada vez con más frecuencia.Estos fenómenos, según aclaró el conferenciante, se producen porque la atmósfera está cada vez más caliente, unido a la gran acumulación de biomasa que almacenan los bosques. Bajo este escenario se producen lo que se denomina “precipitaciones de fuego”, que ocasionan una gran energía, que complica su control y extinción. Por esta razón, el jefe d servicio ha destacado que el problema no solo precisa de soluciones de extinción del incendio, sino que hay que buscar otras soluciones ante las consecuencias que atrae el cambio del clima sobre la masa forestal. “La extinción es la respuesta, pero la solución pasa por la gestión activa del territorio”, señaló el experto. Esta gestión obliga a adaptar los espacios forestales al nuevo escenario climático.

Dentro de las soluciones, el conferenciante propuso recuperar el mosaico agroforestal, a través de quemas controladas, pastoreo y silvicultura preventiva. Para conseguir que estas soluciones sean efectivas, según Santana, es necesario disponer de un sector rural vivo y ligado al territorio. Si ello se cumple se conseguirán espacios forestales diversos y de gran riqueza, que proporcionarán productos y servicios a la sociedad balear. El conferenciante insistió en la necesidad de actuar con rapidez, ya que existe el peligro de iniciar un proceso de degradación y pérdida de calidad de estos espacios, que son esenciales para los ciudadanos de Baleares.