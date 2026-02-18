Caos por la falta de uniformes en Son Espases: los sanitarios atienden con ropa de calle y se quedan sin sábanas para los pacientes

Sanitarios del hospital Son Espases han tenido que trabajar este fin de semana con ropa de calle, con uniformes de tallas que no eran las suyas o reutilizando el uniforme del día anterior ante la falta de ropa limpia en el centro. También ha habido falta de ropa de cama y sábanas limpias en algunas plantas. La situación se ha prolongado durante tres días, entre el sábado y el lunes, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras, y no quedó normalizada hasta ayer, martes.

Según han confirmado CCOO y las fuentes sanitarias consultadas, el sábado fue el día más complicado. No había tallas intermedias y en muchos casos solo quedaban prendas muy pequeñas o muy grandes. Algunos optaron por trabajar con ropa de calle ante la falta de alternativa. Denuncian además que en determinadas unidades también faltaron sábanas y ropa de cama para los pacientes.

El problema se originó por el retraso del camión que debía trasladar la ropa limpia desde Valencia, donde el servicio de lavandería está externalizado. El envío previsto para el viernes no llegó debido al temporal de viento que afectó a las conexiones marítimas. El domingo a partir de las 14.00 horas comenzó la reposición, si bien las lencerías de hospitalización estaban prácticamente vacías en algunas unidades. El lunes por la mañana volvieron a registrarse incidencias puntuales en algunas plantas, aunque sin repetirse el escenario del sábado.

Un contenedor de ropa limpia para el hospital de Son Espases. / DM

Las fuentes consultadas apuntan que los problemas de suministro no son nuevos y que se vienen arrastrando desde hace más de un año. También explican que cuando escasea la ropa limpia, el personal tiende a retirar más prendas de las habituales para asegurarse disponibilidad en turnos posteriores, lo que tensiona aún más el circuito.

Cabe recordar que el hospital tiene externalizado el servicio de lavandería y no lava la ropa en sus propias instalaciones. La intención del Ib-Salut, aseguran, es internalizar el servicio. Desde el organismo enmarcan lo ocurrido en la fase de puesta en marcha y ajuste de la nueva lavandería, cuyo objetivo es que sea capaz de procesar los cerca de 6.000 kilos diarios de ropa hospitalaria que consume el centro.

Mientras se completa esta transición progresiva, el servicio externo continúa funcionando. Desde el Ib-Salut aseguran que recogerán las incidencias que se han registrado y que, si se detectan incumplimientos por parte de la concesionaria, se aplicarán las penalizaciones previstas en el contrato, lo que podría llegar a suponer una reducción del canon que se les abona.