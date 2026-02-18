La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos

Mallorca vuelve a mirar al cielo. La llegada de la borrasca Pedro reactivará el episodio de viento fuerte (y, puntualmente, también fenómenos costeros) en la isla, con avisos meteorológicos y recomendaciones de precaución para evitar incidencias en la vía pública y en el litoral. Tras el pico del temporal, la previsión apunta a una mejoría progresiva, con más estabilidad y ambiente más fresco.

Alertas meteorológicas en Mallorca: qué se espera y cuándo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ido ampliando los avisos en Mallorca por la intensificación del episodio, con especial atención al interior y a las zonas más expuestas. En la información difundida, se apunta a un repunte del riesgo a partir del jueves, con avisos que incluyen rachas muy fuertes de hasta 70 km/h y que pueden alcanzar los 130 km/h en las cimas más altas de la Serra de Tramuntana.

Además se producirá un empeoramiento marítimo, también con avisos costeros.

¿Cuándo termina el mal tiempo tras el paso de Pedro?

Aunque el episodio más adverso de la borrasca Pedro se concentrará entre el jueves 19 y primeras horas del viernes 20, la tendencia posterior apunta a una mejoría: menos viento, mayor estabilidad y cielos más tranquilos en comparación con el pico del temporal.

Pedro cerrará el ciclo de borrascas que empezó con Leonardo y Marta y siguió con Nils y Oriana , entre otras que afectaron a Mallorca.

Tras el paso de Pedro se abrirá un periodo de calma meteorológica que se iniciará el sábado. Para ese día, la Aemet prevé cielo poco nuboso con temperaturas diurnas en ligero ascenso y nocturnas en ligero descenso. El viento soplará flojo de componente oeste.