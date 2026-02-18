Iberia Express adelanta el verano y lanza campaña con precios desde 21 euros para volar a Canarias y Baleares

Iberia Express ha lanzando una nueva campaña con billetes desde 21 euros para volar a Canarias y Baleares hasta el próximo 18 de junio, promoción disponible para compras con fecha límite del 2 de marzo, según un comunicado.

Para beneficiarse de estas tarifas, es necesario formar parte del Club Express, el programa gratuito de la aerolínea de bajo coste que cuenta ya con cerca de 2,5 millones de clientes.

Canarias es la gran protagonista de la campaña, con vuelos a Gran Canaria o Tenerife desde 27 euros, a Fuerteventura desde 35 euros y La Palma o Lanzarote desde 36 euros por trayecto, comprando ida y vuelta.

Por su parte, en Baleares, la campaña incluye billetes a Mallorca o Ibiza desde 21 euros y Menorca a partir de 24 euros. Para destinos internacionales, la promoción ofrece vuelos a Mánchester desde 29 euros por trayecto o a Londres desde 35 euros, entre otros. Todos los precios son por trayecto, comprando ida y vuelta.