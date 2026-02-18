Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares acogerá en los próximos dos años más de 260 talleres para mejorar la gestión emocional de los sanitarios

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Copib, Javier Torres.

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Copib, Javier Torres. / CAIB

EP

La Conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) han firmado un convenio de colaboración a través del cual, entre 2026 y 2027, ofrecerán 267 talleres para mejorar la gestión emocional del personal sanitario.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este miércoles entre la consellera del ramo, Manuela García, y el presidente del Copib, Javier Torres.

El convenio, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se enmarca dentro de la línea de trabajo 'Cuidados al cuidador' a través de la gestión del estrés laboral y la prevención del estrés crónico y prolongado, conocido como 'burnout'.

El objetivo es potenciar la cultura de promoción del bienestar dentro de la organización y cuidar al profesional sanitario, expuestos de forma constante a situaciones de "gran presión física y emocional".

Así, a través de 267 talleres, se pretende dotar al personal del IbSalut de herramientas de gestión emocional para "identificar, comprender y regular sus emociones", disminuyendo el riesgo de agotamiento emocional, las bajas laborales y el abandono de la profesión o cargo y reduciendo el estigma hacia la salud mental.

El Copib se encargará de diseñar, planificar y ejecutar los talleres de gestión emocional, que se celebrarán entre 2026 y 2027, tendrán cuatro horas de duración y se realizarán en grupos de un máximo de diez participantes.

Noticias relacionadas y más

Los psicólogos ha lanzado una convocatoria entre sus colegiados para seleccionar a los docentes que impartirán estos talleres, que comienzan a finales del mes de marzo.

