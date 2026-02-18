ADEMA sigue sumando apoyos para su universidad privada: sella una alianza con el Colegio de Médicos para la futura Facultad de Medicina

ADEMA ha dado este miércoles un paso más en su hoja de ruta para consolidar la futura Universidad de Mallorca (UMAC) al formalizar un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB).

Este acuerdo, suscrito por los presidentes de ambas entidades, Diego González y Carlos Recasens, establece un marco de cooperación académica y científica que permitirá integrar la experiencia de los profesionales médicos en el diseño y desarrollo del futuro Grado en Medicina. Con esta alianza, ADEMA explica en nota de prensa que no solo refuerza la vertiente investigadora y formativa de su proyecto, sino que suma un "respaldo institucional de primer orden" en un momento clave de su expansión, tras haber solicitado recientemente su adscripción a la Universidad Isabel I para acelerar el despliegue de su oferta académica de forma independiente a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Uno de los puntos más relevantes del convenio es la participación directa del Colegio de Médicos en la comisión redactora del programa de estudios del futuro Grado en Medicina, una vez que la Universidad de Mallorca cuente con la facultad correspondiente. Además, el COMIB podrá proponer a profesionales que cumplan con los requisitos legales para incorporarse como personal docente en los títulos de Grado o Máster vinculados a la salud. Esta sinergia busca elevar los estándares de "calidad" y asegurar que la formación sea "rigurosa y actualizada".

González ha subrayado que contar con el conocimiento del COMIB es un paso "relevante" para consolidar un proyecto que "aspira a la excelencia y a la empleabilidad de sus alumnos". Por su parte, Recasens ha destacado la visión compartida de ambas entidades para crear "oportunidades reales" para los jóvenes que desean desarrollarse en sectores estratégicos sin tener que abandonar las islas. Según el presidente del Colegio de Médicos, esta colaboración será "muy beneficiosa" tanto para las instituciones como para los estudiantes, que representan "el futuro de la profesión".

Recursos y beneficios para colegiados

El acuerdo también contempla medidas prácticas inmediatas para el fomento de la investigación. El alumnado matriculado en los programas de la futura Universidad de Mallorca, así como su personal docente, tendrá acceso a los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca del Colegio de Médicos para consultas académicas y elaboración de trabajos de fin de grado o tesis doctorales. En una dirección recíproca, los médicos colegiados y sus hijos podrán hacer uso de las bibliotecas universitarias, fomentando un intercambio constante de conocimiento entre la academia y el ejercicio profesional.

Además de la colaboración científica y cultural, el convenio incluye incentivos económicos directos, como un descuento del 15% en la matrícula de los cursos impartidos por la Universidad de Mallorca para los colegiados y sus descendientes. Asimismo, se ha previsto establecer un procedimiento para que la formación continua organizada por el Colegio de Médicos pueda ser reconocida a efectos académicos en el entorno universitario, facilitando así la "actualización constante de los profesionales en activo".

Este respaldo del Colegio de Médicos llega en un momento en el que ADEMA ha tenido que reorientar su estrategia para sortear las dificultades administrativas impuestas por el cambio de criterios estatales para la apertura de universidades privadas. Ante la ralentización del proceso para constituirse como universidad independiente, ADEMA solicitó formalmente al Govern el pasado mayo la adscripción de su "Escuela Universitaria de Mallorca" a la Universidad Isabel I, una institución privada con sede en Burgos especializada en formación online y semipresencial.

Esta maniobra busca desvincular definitivamente el proyecto de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que anteriormente había rechazado la ampliación de títulos propuesta por ADEMA. La adscripción a la Isabel I permitiría a la institución balear desplegar de forma más ágil su cartera de hasta once títulos nuevos, entre los que Medicina figura como la joya de la corona. La intención de la Fundación Adema es que este nuevo centro pueda comenzar su actividad en el curso 2026-2027, sumándose a la oferta ya existente y a la proyectada por otros centros como el CEU San Pablo.

La pugna por las prácticas y la exclusividad

La expansión de la oferta privada de Medicina en Mallorca no ha estado exenta de tensiones. La Facultad de Medicina de la UIB ha reclamado recientemente al Govern una "vinculación exclusiva" con los hospitales públicos del IB-Salut, exigiendo prioridad para sus alumnos en las plazas de prácticas clínicas. Ante esta situación, ADEMA ha firmado convenios de colaboración con centros como Quirón Palmaplanas, Cruz Roja y el Hospital Sant Joan de Déu.

El convenio firmado este miércoles con el Colegio de Médicos refuerza la posición de ADEMA en este complejo tablero, al contar con el aval del órgano representativo de los profesionales médicos. Con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, el acuerdo será supervisado por una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de los objetivos de innovación y competitividad planteados por ambas entidades.

