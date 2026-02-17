Vicenç Vidal reivindica que Més ha sido pionero en la alianza de izquierda y soberanismo que postula Rufián

El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, reivindicó este martes que su partido ha sido pionero en la alianza entre soberanismo e izquierda que ahora abandera el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, puesto que concurrió dentro de la coalición Sumar en las elecciones generales de 2023.

Lo hizo en una rueda de prensa en el Congreso en la que anunció que ha pactado con el PSOE solicitar la tramitación directa en lectura única de la reforma de la Constitución necesaria para que Formentera elija por sí sola un senador, en lugar del que comparte con Ibiza.

Esta iniciativa ya fue tomada en consideración por el pleno y, aunque se tramite en lectura única, lo cual tiene que ser aceptado por el Pleno, en todo caso necesita un respaldo de tres quintos en la votación final, por lo que necesitaría el apoyo del Partido Popular, un apoyo que Vidal reclamó al PP si mantiene lo que, según él, siempre ha dicho esa formación en las islas Baleares.

Preguntado por el debate en la izquierda y la ausencia de su partido tanto del acto de mañana de Rufián con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado como de la presentación del proyecto heredero de Sumar el sábado, Vidal justificó que en su formación están "centrados" en la constitución de una "alianza confederal" con partidos hermanos de las islas de Menorca e Ibiza, que lleva el nombre de Ara Més.

Sin embargo, recordó que su partido se presentó a las elecciones europeas de 2024 junto con ERC, EH Bildu y el BNG, y en las generales del año anterior dentro de la coalición de Sumar. "Por tanto, esta propuesta que ahora se plantea como novedosa", dijo sobre la de Rufián de articular una alianza de izquierdas "plurinacionales", en las Baleares ya la probó su formación.

Eso sí, señaló que quien quiera aliarse con ellos debe "tiene que ser un proyecto confederal", en el que "la gente que está en el territorio es el referente", y aceptar que cualquier pacto tendrá que ser refrendado por sus bases.