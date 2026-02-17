UGT reclama transparencia ante la "falta de concreción" en la planificación de las oposiciones docentes

El sindicato UGT ha manifestado este martes la creciente preocupación existente entre el profesorado aspirante a las oposiciones y entre los futuros miembros designados para formar parte de los tribunales. Esta inquietud -señalan en nota de prensa- nace de la "falta de concreción organizativa por parte de la Conselleria de Educación y Universidades" respecto al desarrollo de las próximas pruebas selectivas, anunciadas para el 9 y 10 de mayo. Según el sindicato, en las últimas semanas se han multiplicado las quejas sobre cómo la administración pretende hacer compatibles los exámenes con la "fase final del curso escolar".

La tensión ha estallado definitivamente después de que el conseller Antoni Vera tomara la decisión el pasado jueves de adelantar finalmente las oposiciones a mayo. Los sindicatos, cuya mayoría abandonó la pasada semana la Mesa Sectorial al considerar la propuesta "una trampa", critican que la administración no haya resuelto las dudas técnicas mientras el máximo responsable se encontraba de viaje oficial en Londres.

A día de hoy, UGT lamenta que no se haya informado sobre aspectos críticos como los "horarios previstos (mañana y/o tarde), la posibilidad de convocatorias en fines de semana, duración de las jornadas, plazos de corrección y calendario global del proceso selectivo". Esta falta de datos -apunta el sindicato- genera una "importante inquietud" , afectando de manera directa a la "conciliación familiar" de los implicados.

Obstáculos para la conciliación

El sindicato advierte que la "falta de información clara dificulta la planificación del cuidado de hijos e hijas" y complica la organización laboral de sus parejas. UGT recuerda que los aspirantes ya se enfrentan a una "elevada carga emocional y académica" , a la que se suma la presión adicional para los "interinos que trabajan como docentes y también son opositores".

Sin embargo, el sindicato subraya que la preocupación es "todavía mayor" entre los miembros de los tribunales. Basándose en experiencias anteriores, denuncian que estos profesionales se ven obligados a realizar "jornadas maratonianas" , compaginando las pruebas EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y las evaluaciones con sesiones de examen y tardes dedicadas a correcciones. Detallan que esta acumulación de "semanas de trabajo intensivo" no solo perjudica la salud y la conciliación, sino que también pone en riesgo la "calidad del mismo proceso selectivo".

Exigencias

Ante esta situación, UGT considera "imprescindible que la administración haga pública" una serie de informaciones con la mayor celeridad. En primer lugar, exigen un "calendario detallado y realista" del desarrollo de las pruebas. Asimismo, reclaman que se garanticen "jornadas compatibles con la conciliación y respetuosas con los derechos laborales de los docentes" , evitando sobrecargas innecesarias para quienes forman parte de los tribunales.

Finalmente, el sindicato hace hincapié en la necesidad de que se reconozca la responsabilidad de los miembros evaluadores "aumentando las indemnizaciones a percibir por los tribunales a importes dignos". UGT defiende que la calidad de las oposiciones depende de una organización que ofrezca "tiempos razonables y previsión suficiente". Por todo ello, instan a la Conselleria de Antoni Vera a actuar con "transparencia, planificación y sensibilidad hacia la realidad familiar y laboral del profesorado".