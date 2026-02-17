Son Espases prohíbe a sus sanitarios avisar a pacientes de cancelaciones por la huelga médica

La dirección del Hospital Universitario Son Espases ha recordado por escrito a su personal que está "terminantemente prohibido llamar, avisar o descitar pacientes" de las citas anuladas por la huelga de médicos estos días, después de que trascendiera que algunos profesionales estaban informando con antelación a usuarios para evitar desplazamientos innecesarios.

El aviso figura en un correo interno remitido a varios trabajadores tras una queja trasladada ayer por la mañana por la gerente del centro, Cristina Granados. En el mensaje señalan que han recibido información de que "se está avisando a pacientes con antelación para que no acudan con motivo de la huelga de facultativos".

El correo añade que, tras recibir esa comunicación, responsables del centro han pasado "por las salas para verificar la situación" y que no se ha encontrado "ningún caso en el que se estén realizando dichas llamadas o avisos anticipados". Aun así, se insiste en la prohibición para "evitar cualquier malentendido".

"Queremos recordar que está terminantemente prohibido llamar, avisar o descitar pacientes durante la huelga, tal y como ya se ha comunicado en ocasiones anteriores en situaciones similares", concluye el mensaje, que pide el "cumplimiento estricto de estas indicaciones".

La instrucción afecta a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que puedan verse alteradas por el seguimiento del paro. En la práctica, implica que algunos pacientes no sean informados previamente de posibles cancelaciones y acudan igualmente al hospital aunque su cita no pueda realizarse. Una situación que tiene especial impacto en personas mayores o con movilidad reducida, que en muchos casos requieren traslado en ambulancia para acudir a la cita.

Sanitarios consultados por este diario se preguntan por qué no se permite avisar una vez que el facultativo ha comunicado formalmente su adhesión a la huelga, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo a los pacientes. La huelga ya ha provocado de momento la suspensión de miles de consultas y decenas de intervenciones programadas.

Con todo, desde la dirección de Son Espases no han mostrado reparos en respaldar públicamente las reivindicaciones médicas. La gerente del hospital, Cristina Granados, participó el pasado fin de semana en la manifestación celebrada en Madrid junto a representantes sindicales de Simebal, y este lunes el director médico del centro, Vicente Torres, se situó en primera fila de la concentración celebrada ante el hospital.