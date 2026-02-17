Huelga SFM: un acuerdo entre trabajadores y empresa enfría la posibilidad de paro

La dirección y el comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) han alcanzado este martes un principio de acuerdo para crear una Comisión de Seguridad de la Circulación y ampliar en más de 50 personas la plantilla, una medida que el órgano sindical condiciona a la desconvocatoria de los paros anunciados.

El presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, ha explicado en declaraciones a los medios que las propuestas en materia de seguridad se han enmarcado "en un ambiente mucho más proactivo" respecto a como se ha hecho hasta ahora y que se han encontrado puntos de encuentro con la gerencia de SFM.

Como ha detallado Mas, en el encuentro de este martes se ha acordado la creación de una Comisión de Seguridad Ferroviaria, cuyos estatutos están ya formalizados y pendientes de firma, y que asume la mayoría de los puntos planteados por la parte social en la mesa de negociación.

La nueva comisión será un foro técnico en el que participarán los responsables de seguridad de la empresa, incluidos los dos técnicos recientemente incorporados, así como trabajadores expertos de la plantilla.

Este órgano se encargará de detectar deficiencias, elaborar protocolos y proponer soluciones, con el fin de convertir la seguridad en un procedimiento "vivo".

Junto a las grandes inversiones previstas de futuro, Mas ha manifestado que este principio de acuerdo supone apostar por la seguridad actual, mediante la mejora de procedimientos y el refuerzo de los departamentos críticos y situar así a la empresa "al máximo nivel" en esta materia.

Autorizaciones presupuestarias del Govern

El representante del comité de SFM ha señalado que ambas partes han detectado "carencias" en el cuerpo técnico y operativo de la empresa ferroviaria, sobre todo en áreas "críticas" como talleres, mantenimiento y gestores de circulaciones, donde la falta de personal, ha dicho, obliga a asumir riesgos "inasumibles".

Por ello, ha asegurado que la empresa se ha comprometido a ampliar la plantilla en estos departamentos, un punto que considera "la pieza fundamental" para desactivar los paros.

Por su parte, el gerente de SFM, José Ramón Orta, ha indicado que la creación de la Comisión de Seguridad se elevará al Consejo de Administración del próximo día 9 y que la primera reunión podría celebrarse entre el 10 u 11 de marzo.

Ha concretado que el comité condiciona la desconvocatoria de los paros a que se materialicen los incrementos de plantilla para evitar riesgos derivados de la falta de personal. "Estamos trabajando en ello, hablamos de un incremento superior a las 50 personas", ha puntualizado.

A preguntas de los medios, Orta ha precisado que la ampliación depende de autorizaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma y del área de Función Pública del Govern, ya que excede las competencias directas de la empresa.

Entre otros aspectos, las partes también han acordado la compra de un vehículo bivial para revisar las vías ante incidencias o inclemencias meteorológicas antes del paso del primer tren, así como un incremento "muy sustancial" del presupuesto destinado a mantenimiento de la infraestructura.