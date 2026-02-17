Protesta de los educadores de es Pinaret por el retraso en el pago del plus de peligrosidad

“Somos el colectivo que aguanta este servicio todos los días”. Un centenar de trabajadores de es Pinaret han protestado esta mañana frente a las puertas de la fundación s ‘Estel, en el centro de Marratxí, para exigir de una vez por todas que se les abone el plus de peligrosidad al que se comprometió el Govern hace casi un año, pero que todavía no ha pagado por problemas administrativos. A la protesta también se han sumado los trabajadores de otros centros de la isla que atienden a menores conflictivos, que desde hace tiempo vienen denunciando el clima de violencia que lleva aparejado esta labor educativa.

Esta protesta de hoy es la repetición de otras manifestaciones que se celebraron el año pasado, que se suspendieron tras llegar a un acuerdo con la entonces consellera Catalina Cirer, que reconoció las especiales características de la labor de estos profesionales y consideró lógico que cobraran este complemento económico, que se cuantificó en unos 300 euros al mes. Sin embargo, ha pasado un año y esta promesa no se ha cumplido, a pesar de que los incidentes violentos, tanto por los menores que están recluidos como los que disfrutan de un régimen semiabierto, se van repitiendo casi a diario.

“Nuestro trabajo no es neutro, ni ordinario, ni simple”, señaló la portavoz de los trabajadores, que recordó en la protesta que son ellos los que se encargan todos los días de abrir las puertas de los centros, los que acompañan a los médicos y los que acuden a los pisos donde habitan los menores. También recordó que estos trabajadores se encargan de realizar la atención individualizada, los que dirigen las terapias y los que sufren los episodios de crisis que se traducen en conflictos, tanto verbales, como físicos.

En estos momentos en el centro de es Pinaret, que es de régimen cerrado, residen alrededor de medio centenar de internos, que entran tras cometer un delito. Una de las trabajadoras señaló que al no poder salir, estos adolescentes muestran comportamientos muy violentos y pagan su frustración con los profesionales del centro. “Trabajamos en un entorno donde hay conflicto, donde hay resistencia y donde se producen momentos de riesgo real. Y lo hacemos con profesionalidad, con formación, con autocontrol y con compromiso”, señaló la portavoz de la plantilla.

Los trabajadores centran sus quejas en la conselleria de Función Pública, que es la que debe aprobar el abono de este plus. La excusa que reciben es que la propuesta está en trámite y que se está buscando la fórmula administrativa adecuada para canalizar los pagos. De momento, este plus no se ha aprobado, aunque existe un compromiso de que el complemento se abone con carácter retroactivo.

Los manifestantes han asegurado que la plantilla no pide privilegios, sino que solo reclama que se les respete su trabajo, que cada vez es más conflictivo y que precisa un gran porcentaje de vocación.

La portavoz de los empleados recordó que los incidentes violentos no solo se producen en el centro, sino también en el exterior. Hay trabajadores que han sido amenazados por antiguos internos de es Pinaret y detalló que hace varios días un grupo de adolescentes intentó entrar a la fuerza, rompiendo las puertas, en uno de los pisos en los que residen algunos menores. Por ello, aseguraron que el sentimiento de temor ante la posibilidad de sufrir algún episodio violento no solo se mantiene cuando están atendido a los adolescentes conflictivos en el centro, sino también cuando salen a la calle. Por eso, sostienen que el plus de peligrosidad que vienen reclamando desde hace más de cinco años está más que justificado.