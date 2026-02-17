PP y Vox piden incentivos y bonificaciones fiscales para quienes contraten a españoles antes que a inmigrantes

PP y Vox piden al Gobierno de España "promover incentivos y bonificaciones fiscales" para quienes contraten a españoles antes que a inmigrantes. Es uno de los puntos de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los de Abascal esta mañana en el Parlament y que ha sido aprobada con el apoyo del Partido Popular.

Asimismo, la PNL reclama proceder a la "remigración" de las personas migrantes que cometan algún tipo de delito o decidan "no integrarse" en la cultura para "imponer" la suya. También insta a acabar con las políticas de "efecto llamada", a promover una política migratoria "firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral" y a suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país "que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios".

La abstención del PP ha impedido que salieran adelante otros puntos que hacían referencia a la "remigración" de todos los migrantes que accedan al país de forma irregular, a priorizar el acceso de los españoles a las ayudas sociales y a los servicios públicos, a suprimir el arraigo como herramienta jurídica para obtener la residencia legal o a condicionar el acceso de los migrantes "a sus años de cotización".

También han decaído, estos con el voto en contra del PP, los puntos que reclamaban, al Gobierno, a auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años y revocar la de todos aquellos que hayan accedido "de manera fraudulenta"; y al Govern elaborar informes "que reflejen la prioridad de los trabajadores nacionales frente a la contratación de extranjeros" o a suspender las partidas de cooperación al desarrollo y a manifestar su oposición a las políticas migratorias europeas.

"Coste social y económico"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha centrado su intervención en advertir del "coste social y económico" de los flujos migratorios irregulares, que a su parecer "solo beneficia a las mafias y a quienes buscan votantes porque los han perdido".

"Tiene consecuencias nefastas para todos los ciudadanos y un coste económico insostenible", ha apuntado la diputada. Asimismo, Cañadas ha rechazado las enmiendas presentadas por el PP argumentando que estas eran muy similares a otros que su partido había planteado anteriormente. "Para hacer un copia y pega, mejor el original", ha dicho.

En el caso de la diputada del PP Cristina Gil, ha cargado contra la regularización extraordinaria de migrantes "Nos oponemos a una inmigración ilegal y masiva, no rechazamos personas sino un modelo que genera salarios a la baja, satura servicios públicos, dificulta el acceso a la vivienda y perjudica a la convivencia", ha esgrimido.

Críticas de la oposición

Por su parte, desde el PSIB-PSOE se han mostrado muy críticos con la postura del PP, que han considerado que no se diferencia con la de Vox. "Podría haber salido y decir que suscribía el discurso de Vox, porque no ha habido diferencia", ha expresado el diputado Omar Lamín. "Lo que amenaza la seguridad de este país y de estas islas son sus postulados de extrema derecha y sus discursos de odio y xenófobos", ha añadido.

Noticias relacionadas

La diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha considerado que los discursos del PP y de Vox se centran en falsedades como que la regularización generará un "efecto llamada", algo que ha recordado que no sucedió en ninguno de los seis procesos extraordinarios que se han llevado a cabo a lo largo de la democracia.