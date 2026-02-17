Palma será esta temporada 2026 puerto base del primer crucero de Four Seasons
La división de yates de lujo de la compañía ya prepara itinerarios también para 2027 y 2028 que incluyen Mallorca; este año hay previstas varias escalas
El 'Four Seasons I' cuenta con 95 'suites' para 222 pasajeros que pagarán precios astronómicos por travesías de siete días
Four Seasons Yachts es una nueva aventura empresarial con la que la compañía hotelera sigue incursionando en llevar el superlujo a nuevos ámbitos. Primero fue en la aviación ejecutiva con su exclusivo jet privado que ofrece varios itinerarios de viajes a la carta (este verano aterriza en Mallorca por primera vez). Y este año estrena su primer barco de esta flota, el Four Seasons I, con el que la firma prémium de hotelería canadiense quiere establecer un nuevo estándar de lujo en alta mar. El puerto de Palma ha sido incluido en sus cruceros por el Mediterráneo como puerto base.
Como explican desde el Four Seasons Resort Mallorca en Formentor, hay varias escalas del yate de lujo a lo largo del verano hasta octubre. Además, ya se están preparando itinerarios para 2027 y 2028 en los que la isla también estará presente, acota Claudia Martínez, directora de Relaciones Públicas y Marketing del hotel.
La elección de Palma como puerto base será otro revulsivo más en la isla para atraer a turistas de alto standing que embarcarán y desembarcarán en Ciutat. Los cruceristas suelen aprovechar para llegar unos días antes de iniciar su viaje o bien quedarse después en el destino. Esto se traduce en estancias en hoteles, excursiones, salidas a restaurantes, turismo de compras....
Vistas al Four Seasons Formentor
La estrategia comercial de Four Seasons pasa por ofrecer combinaciones a los viajeros para que se hospeden en los hoteles que tienen repartidos en los circuitos que han diseñado a bordo de su lujoso yate. En este sentido, Martínez confirma que ya tienen varias pre y posestancias reservadas en el hotel. Otros cruceristas aprovecharán la amplia oferta de hotelería boutique de Mallorca. Pero sin duda todos conocerán el Four Seasons Formentor. El yate fondeará cerca del hotel para que puedan «visualizarlo» y desde el establecimiento prevén ir a buscar a los turistas para llevarlos a sus instalaciones, avanza su directora general, Estreya Gosálbez.
El Four Seasons I cuenta con 95 ‘suites’, con capacidad para 222 pasajeros.
El nuevo vuelo directo Palma-Montreal de Air Canada —más el Palma-Nueva York de United Airlines; ambas aerolíneas tienen una alianza comercial— jugará también un papel fundamental para consolidar los planes de Four Seans Yachts. Las aerolíneas se van a beneficiar por la llegada a Mallorca de turistas que vendrán a embarcar en el crucero y otros que regresarán a su residencia al otro lado del océano.
Montecarlo, Salerno, Malta o Málaga
Desde julio a octubre se van a llevar a cabo varios itinerarios por el Mediterráneo con travesías de entre 7 y 9 noches. Por ejemplo, con salida del puerto de Palma y varias escalas hasta llegar a Montecarlo, entre otros circuitos que incluye como destino final Salerno (Italia), La Valeta (Malta) o Málaga.
La temporada 2026 va a ser la primera de Four Seasons Yachts. Tras su año inaugural, en 2027 también ofertará viajes de cinco noches.
El precio de un crucero de siete noches a bordo de 'Four Seasons I' ronda entre 23.400 y 52.000 euros
La hotelera se ha aliado con la compañía de yates de lujo Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., copropietaria y operadora de Four Seasons Yachts. De esta unión ha salido el Four Seasons I, el primer barco de la flota. El segundo se inaugurará en 2027.
95 exclusivas 'suites'
El Four Seasons I cuenta con 95 suites, con capacidad para 222 pasajeros. El yate se caracteriza por sus módulos de ventanales de vidrio curvo envolventes de la Funnel Suite de 927 metros cuadrados, compuestos por la pieza de vidrio contigua más grande en alta mar
Cada suite cuenta con grandes terrazas privadas y ventanas con vistas panorámicas al mar. Los precios, por ejemplo, para un crucero de siete noches rondan entre 23.400 euros y unos 52.000 euros, dependiendo de la suite elegida.
