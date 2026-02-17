Memoria Democrática anima a participar en el acto en homenaje a las víctimas del franquismo en Palma: «En Europa la derecha condena el Holocausto y aquí el alcalde ni nos recibe»
Este sábado, la Plataforma por la Memoria Democrática recordará a las víctimas del franquismo en el Mur de la Memòria del cementerio de Palma, donde fueron fusiladas en 1937
La plataforma critica que el Ayuntamiento de Palma no participe en el homenaje a las víctimas del franquismo, una conmemoración que la Plataforma por la Memoria Democrática organiza desde los años setenta
«Que el alcalde no se digne a dedicar unas palabras o a recibir a las familias de las víctimas del franquismo demuestra una indiferencia atroz. Una de ellas es Emili Darder, el exalcalde de Palma que se sentaba en la silla que hoy ocupa él». Con estas palabras, la presidenta de la Plataforma por la Memoria Democrática, Maria Antònia Oliver, lamentó la falta de implicación institucional del Ayuntamiento de Palma en el acto para conmemorar a las víctimas del franquismo.
La plataforma anima a la ciudadanía a participar en el homenaje anual, que se celebrará este sábado 21 de febrero a las 17.00 horas en el Mur de la Memòria, en el cementerio de Palma. El acto recuerda a las víctimas fusiladas el 24 de febrero de 1937 en ese mismo lugar, entre ellas el exalcalde republicano Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu —entonces alcalde de Inca— y un militante de Esquerra Republicana.
«En Europa la derecha condena el Holocausto y aquí el alcalde ni nos recibe», añadió Oliver. El acto contará con intervenciones institucionales, música en directo y la participación de representantes de entidades memorialistas.
«Durante años tuvimos a las instituciones a nuestro lado, pero actualmente el alcalde ni siquiera nos ha recibido», señaló la presidenta, quien consideró que no debería ser la plataforma quien organizara el homenaje. «No tendríamos que invitarlo nosotros; es él quien debería impulsarlo», afirmó. A su juicio, la situación que se vive en Palma «es una anomalía democrática» y se enmarca en un contexto que, según sostuvo, «se está repitiendo en ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox».
Por su parte, Miquel Rosselló, representante de la Plataforma, subrayó que el homenaje constituye «el acto más significativo de reconocimiento a la lucha antifranquista que se celebra cada año». «Cada año celebramos este acto para no olvidar lo que significaron aquellas fechas», afirmó. Rosselló explicó que la primera conmemoración tuvo lugar en 1976, pocos meses después de la muerte del dictador, cuando todavía los partidos políticos y los sindicatos eran ilegales. Rosselló recordó también que en 2015 el Ayuntamiento acordó declarar el 24 de febrero como día oficial de recuerdo a las víctimas del franquismo.
Asimismo, destacó el simbolismo de la silla instalada en el Muro de la Memoria, que recuerda que Emili Darder, gravemente enfermo a causa de las torturas, tuvo que ser sentado para poder ser fusilado.
