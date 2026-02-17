"Maura ha sido el político mallorquín más importante de la historia"

No pretende ser un libro histórico, ni político. Solo una obra escrita que acerque a los alumnos la figura de Antoni Maura, el político más importante que ha dado Mallorca en el último siglo y medio de historia, un hombre que llegó a presidir el Gobierno de España en cinco ocasiones, en una etapa que no fue precisamente sencilla. El libro se titula: “Antoni Maura, el polític que va voler capgirar Espanya”. Los textos los ha elaborado el periodista y escritor, Antoni Planas, y las ilustraciones son obra de Sebastià Cabot. El libro fue presentado ayer en el instituto que precisamente da nombre al histórico político, con la asistencia del conseller de Educación, Antoni Vera, que además ha escrito el prólogo.

La obra es un texto sencillo, que ha supuesto un gran esfuerzo para resumir la intensa vida de Antoni Maura, del que a finales de diciembre del año pasado se cumplió el primer siglo de su muerte.

Maura nació en Palma el día 2 de mayo del año 1853, en una familia con diez hijos. A los quince años, tras terminar la educación básica, decidió continuar formándose y en aquella época ello suponía trasladarse a Madrid. No era una decisión fácil, puesto que su madre había enviudado poco antes, pero aún así decidió apoyar a su hijo. Se subió a un barco que lo llevaría a Valencia y de allí en tren a Madrid. A su llegada ya empezó a sonreirle la suerte, pues en la estación conoció a un mallorquín que trabajaba en Madrid, que decidió ayudarle.

Detalla el libro que su llegada a Madrid coincidió con una complicada situación política, pués ya había explotando la llamada revolución gloriosa, que supuso el fin del reinado de Isabel II. El caos y la inseguridad marcaban el clima de la calle.

Antoni Planas explicó a los jóvenes estudiantes que acudieron a la presentación del libro que el deseo de Maura era estudiar ciencias, pero al final se decantó por el derecho. “En la facultad sufrió bullyng escolar, porque sus compañeros se reían de él por la forma como se expresaba en castellano, porque siempre había hablado catalán en su casa”, detalló. Esta presión de los compañeros motivó que Maura se planteara regresar a Mallorca, pero su madre no se lo permitió. Fue en la universidad donde conoció a los hermanos Gamazo, una familia de Valladolid que tuvo una influencia crucial en su vida. Le ayudaron a convertirse en abogado y político y, además se casaría años después son su hermana.

Un detalle importante de su vida fue el esfuerzo económico que tuvo que realizar para evitar ingresar en el servicio militar, que con toda seguridad le hubiera llevado a participar en alguna guerra. Para ello tuvo que realizar un importante pago económico, de seis mil reales, que ahora serían 15 euros, pero que en esa época, finales del siglo XIX, representaba el sueldo de cuatro años de trabajo.

Imagen de la portada del libro dedicado a la figura de Antoni Maura / J.F.M.

La influencia de sus amigos Gamazo también le llevarían a entrar en política. Formó parte del Partido Liberal, aunque años más tarde ingresaría en el Partido Conservador. Consiguió un escaño en el congreso como diputado por Palma y, según detalló Planas, pronto destacó, no solo por su marcado acento mallorquín, sino sobre todo por sus dotes como el gran orador que fue.

Su primer cargo en el Gobierno fue como ministro de ultramar, lo que suponía ser el máximo responsable de todas las colonias que dependían de España y que pretendían ser independientes. Maura fue el autor de la reforma de la administración de Cuba y Puerto Rico, una norma que fue muy criticada y que al final motivó su dimisión como ministro. Suya es la frase “la revolución desde arriba”, que pronunció Antoni Maura en un debate con Sagasta, el presidente del Gobierno, con la que anunciaba la necesidad de grandes reformas para terminar con el caciquismo y las políticas clientelares.

El libro detalla la primera vez que Maura fue nombrado presidente del Gobierno. Fue el día 4 de diciembre de 1903, fecha en la que recibió el encargo del Rey Alfonso XIII de formar c un gobierno, que duraría poco tiempo por su obsesión por crear una administración cercana al regionalismo y terminar con la corrupción electoral. Fue en esta segunda presidencia cuando Maura creó el denominado Instituto Nacional de Previsión, que sería el germen del actual sistema de la Seguridad Social.

El escritor Antoni Planas explicó los detalles del libro / J.F.M.

El libro resalta la dificultad política que tuvo que afrontar Maura durante su etapa como presidente, como por ejemplo la guerra en Marruecos, que supuso la llamada a filas de los reservistas, una decisión que culminó con la explosión de la semana trágica de Barcelona. El político mallorquín ordenó una cruel represión contra los insurgentes y eso le supuso perder la confianza del Rey, lo que motivó su renuncia a la presidencia por segunda vez. Los siguientes nombramientos de Maura como presidente fue en un periodo de gobierno de concentración, que se constituyeron para poner orden en un país en una grave crisis.

Además de político y jurista fue un gran escritor, ya que Maura entró a formar parte de la RAE. Murió de un infarto mientras pintaba un cuadro.

Tanto Planas, como el conseller Vera, destacaron la importancia política que supone la figura de Maura, sobre todo teniendo en cuenta que le tocó vivir una época especialmente complicada. A día de hoy sigue siendo el único mallorquín que ha presidido un gobierno de España. Si bien es cierto que vino pocas veces a Mallorca desde que se marchó a los quince años, nunca se olvidó de sus orígenes.