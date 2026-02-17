Convertir locales en viviendas se señala como la medida más ágil ante la crisis residencial

El presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Baleares (Proinba), Oscar Carreras, subraya que entre las medidas aprobadas por el Govern para favorecer la edificación de nuevas viviendas en las islas, la que por el momento está mostrando mejores y más ágiles resultados es la relacionada con la transformación de locales comerciales y oficinas en pisos de precio limitado.

Sobre este punto, además de la primera promoción que se completó en Manacor, Carreras destaca que cada semana se ponen sobre la mesa en el ayuntamiento de Palma entre cinco y quince de estos inmuebles, que además son reformados y salen al mercado en poco más de medio año.

Primeras ayudas

Aunque se trata de cifras limitadas teniendo en cuenta las necesidades de Mallorca, pone en valor que esta iniciativa está ayudando a paliar el problema residencial para un número no despreciable de familias.

Oscar Carreras, presidente de Proinba / M. Mielniezuk

También apunta los resultados que comienzan a conseguirse con la posibilidad de que los Ayuntamientos opten por cambiar el uso de terrenos que inicialmente estaban previstos para equipamientos que no se han desarrollado y se destinen a la construcción residencial.

Los urbanizables

Pese a ello, se insiste en que la clave para hacer frente al problema de la falta de vivienda en las islas pasa por el desarrollo de los suelos urbanizables existentes a través de los proyectos residenciales estratégicos, que son los que deben de permitir sacar al mercado miles de nuevos pisos, una buena parte de ellos de precio limitado y de protección oficial dirigidos a los residentes.

Esta medida, que es la más importante de las impulsadas por el Ejecutivo autonómico para este colectivo empresarial, se considera la clave para sacar al mercado un volumen importante de residencias, aunque sus resultados no se podrán ver a corto plazo pese a conllevar una agilización de los trámites.

Un problema que presenta esta iniciativa, según viene insistiendo el presidente de los promotores, es el rechazo que ha generado entre los partidos de la oposición, lo que hace que su continuidad esté en peligro en el caso de que se produzca un cambio de color político en el Govern tras unas elecciones autonómicas.