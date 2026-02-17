Un hombre viaja desde Barcelona a Palma para hacer por otro el examen teórico del carnet de conducir

La Guardia Civil investiga a dos hombres que el pasado 12 de febrero fueron pillados en las dependencias de tráfico de Palma, después de que uno de ellos se hubiera desplazado desde Barcelona para hacerse pasar por el otro en el examen teórico.

En un comunicado este martes, el instituto armado ha señalado que funcionarios y agentes de la Guardia Civil presentes en el aula donde se llevaban a cabo los exámenes teóricos sospecharon de uno de los aspirantes tras detectar anomalías en su identificación.

Ante esa situación, los agentes decidieron llevar a cabo una verificación más exhaustiva de los datos, donde pudieron confirmar que la persona que realizaba la prueba no correspondía con el titular inscrito.

Además, la Benemérita consiguió identificar al suplantado, que se encontraba en las inmediaciones de las dependencias donde se estaba llevando a cabo la prueba de examen.

La investigación de la Guardia Civil apunta a que ambos implicados, dos hombres de 40 y de 26 años de edad, habrían convenido previamente que uno de ellos, el más joven, se presentara al examen en el lugar del otro, con el fin de superar la prueba de manera fraudulenta.

Los agentes de constataron que el hombre de 26 años se habría desplazado expresamente desde Barcelona para hacer la prueba y que además que le constaban antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Zaragoza.

Ante esta situación, el cuerpo policial denunció a ambos como presuntos autores de un delito de falsedad documental por suplantación de identidad.