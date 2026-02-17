Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido incendios s'AlbuferaPrecios garajes en MallorcaHuelga médicos BalearesMobofest cartelViolencia fútbolVivienda Baleares
instagramlinkedin

Campaña Febrero: Lo mejor empieza cuando te suscribes a Diario de Mallorca

Hazte suscriptor por 36 euros al año y disfruta de todas las ventajas con más de un 25% de descuento

Hasta el 27 de febrero podrás realizar tu suscripción anual a Diario de Mallorca por 36 euros.

Hasta el 27 de febrero podrás realizar tu suscripción anual a Diario de Mallorca por 36 euros. / .

Redacción Especiales

Palma

En febrero, Diario de Mallorca refuerza su campaña de suscripción con una propuesta pensada para quienes quieren estar al día sin límites. Toda la actualidad local, nacional e internacional, con noticias, reportajes, análisis y opinión, disponible desde cualquier dispositivo. Porque lo mejor de informarte cada día empieza cuando te suscribes y accedes a los contenidos al completo, con una experiencia más cómoda y completa.

Ahora puedes hacerlo por 36 euros al año, con más de un 25% de descuento (antes 49,99 euros) y la tranquilidad de que puedes cancelar cuando quieras. Como suscriptor, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, newsletters exclusivas desde el 19 de febrero, nuevos pasatiempos, una APP más premium y las ventajas del Club del Suscriptor, con descuentos y sorteos. Una forma sencilla de ganar en información y en beneficios. Aprovecha esta oferta que estará activa hasta el viernes 27 de febrero.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de MallorcaAdemás, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

Noticias relacionadas

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?

  • Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo. 
  • Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
  • Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
  • Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
  • Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
  • ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  3. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  4. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  5. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  6. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  7. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  8. Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal

Huelga SFM: un acuerdo entre trabajadores y empresa enfría la posibilidad de paro

Huelga SFM: un acuerdo entre trabajadores y empresa enfría la posibilidad de paro

Campaña Febrero: Lo mejor empieza cuando te suscribes a Diario de Mallorca

Campaña Febrero: Lo mejor empieza cuando te suscribes a Diario de Mallorca

Protesta de los educadores de es Pinaret por el retraso en el pago del plus de peligrosidad

Más de 80.000 miembros de la comunidad musulmana comienzan esta semana el Ramadán en Baleares

Más de 80.000 miembros de la comunidad musulmana comienzan esta semana el Ramadán en Baleares

Vox llama "tarados mentales" a la izquierda bajo el amparo de Le Senne

UGT reclama transparencia ante la "falta de concreción" en la planificación de las oposiciones docentes

UGT reclama transparencia ante la "falta de concreción" en la planificación de las oposiciones docentes

El conseller de Educación está "contento" de imponer el adelanto de oposiciones a mayo frente al malestar de sindicatos: "Ha habido negociación"

El conseller de Educación está "contento" de imponer el adelanto de oposiciones a mayo frente al malestar de sindicatos: "Ha habido negociación"

Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas en Baleares: "No se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablar catalán"

Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas en Baleares: "No se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablar catalán"
Tracking Pixel Contents