El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027

El exclusivo Four Seasons Private Jet aterrizará en Mallorca el 16 de septiembre. Como publicó este diario, el “hotel en el cielo” de la cadena canadiense Four Seasons recalará por primera vez en la isla dentro del itinerario Grand Horizons, un viaje a medida que puede adquirirse a partir de unos 192.000 euros por persona.

El recorrido arranca en Estados Unidos, en el Valle de Napa, la región vinícola de California, y finaliza en Montreal (Canadá). Durante 24 días se recorren tres continentes con paradas en nueve destinos. El programa también está previsto para 2027.

Este viaje exclusivo, que lleva el sello de lujo de Four Seasons, está diseñado para un máximo de 48 pasajeros, que disfrutan del servicio prémium de la marca a bordo de un Airbus A321neo-LR diseñado a medida para la hotelera.

La aventura para millonarios está programada este año del 31 de agosto al 23 de septiembre, y en 2027 del 26 de septiembre al 19 de octubre (con escala en la isla del 12 al 15 de octubre).

Grand Horizons se define como un paquete turístico enfocado en arte y cultura, entornos urbanos y compras. Es uno de los nueve itinerarios que ofrece Four Seasons en su programa de viajes de superlujo en jet privado, que puso en marcha hace ya una década.

El viaje comienza en el Valle de Napa y continúa con paradas en Tokio, la bahía de Ha Long (Vietnam); Bangkok o la isla de Ko Samui (Tailandia), Estambul, Milán, Mallorca, Lisboa y Montreal.

“Playas doradas y calas recónditas”

La escala en Mallorca será de tres noches, del 16 al 19 de septiembre. “Esta isla balear encanta con sus playas doradas, sus escarpadas montañas y sus calas recónditas”, señala la reseña en la web de la hotelera, que invita a sumergirse “en el esplendor mediterráneo con las exclusivas excursiones por Mallorca desde nuestro idílico refugio en el Cap de Formentor”.

El Airbus A321neo-LR ha sido diseñado a medida para Four Seasons. / Four Seasons

El viaje puede incluir alojamiento en el Four Seasons Formentor y también se invita a navegar en excursión privada en yate o bien elegir otras experiencias a la medida. Entre ellas se sugiere acompañar a un chef local en un recorrido por uno de "los animados mercados de la isla", visitar una bodega con cata privada o hacer senderismo por Cap Blanco [sic] y Cap Rocat y terminar cerca de Deià.

Como máximo las actividades se realizan en grupos pequeños de 6 a 8 personas.

'Concierge', chef y médico a bordo

Entre los servicios a bordo se incluye un concierge para personalizar cada experiencia al gusto del pasajero, un chef, un médico formado en la Universidad de Harvard y una tripulación de 14 personas entrenada por Four Seasons.

Los viajes en este jet están diseñados “pensando en adultos”, por lo que se recomienda que los menores solo participen si tienen al menos 12 años y “estén habituados a viajar”. De todas formas, al dinero nada se le resiste, así que la compañía también oferta itinerarios para familias.