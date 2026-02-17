Los comerciantes de Baleares buscan que sus salarios no suban más de un 3% este año

Los salarios que se pagan en el comercio balear no deberían de subir más de un 3% durante este año. Esta es una de las líneas que las organizaciones empresariales del sector se han marcado para la negociación del nuevo convenio colectivo del ramo que el próximo día 18 se va a abrir con la constitución de la mesa en la que van a estar representados sindicatos y patronales. Los empresarios se han marcado otro objetivo prioritario: que una de sus banderas durante las próximas semanas sea la necesidad de adoptar medidas para afrontar el aumento del absentismo que se está dando en las islas.

El próximo miércoles no solo se va a constituir la mesa negociadora del nuevo convenio en la que van a estar presentes los sindicatos UGT, CCOO y USO (aunque el primero dispone de mayoría absoluta en la representación de los empleados del ramo y ese acto se va a celebrar en su sede) y las patronales Afedeco y Pimeco, junto a las de Menorca y las Pitiüses. Ese mismo día está previsto que todas esas organizaciones empresariales mantengan también un encuentro para terminar de perfilar su postura ante las reivindicaciones que van a presentar los sindicatos, que inicialmente tiene previsto celebrarse en las instalaciones que la Confederación Balear de Comercio tiene en Inca.

Aunque será ahí donde se determinen las propuestas que las patronales van a plantear durante la negociación, un destacado dirigente de estas asociaciones empresariales reconoce que en los contactos que ya se han mantenido entre las que tienen su implantación en Mallorca (incluida la que dispone de mayoría absoluta en la representación de este otro lado de la mesa, Afedeco) se ha fijado la necesidad de que la mejora salarial de este año no vaya más allá del 3%, aunque su primera oferta en la negociación pueda quedar por debajo de ese porcentaje.

Sobre este punto, otra de las personas al frente de estas organizaciones considera que lo que no pueden pretender los sindicatos es responsabilizar al comercio de los problemas que los residentes en Baleares tienen para acceder a una vivienda, y señala que quién tiene que resolver este conflicto son los Gobiernos central y autonómico.

Posturas muy alejadas

Esta pretensión de no superar el 3% en el incremento salarial de este año supone que los puntos de partida se encuentran extraordinariamente alejados, ya que UGT, que como se ha indicado dispone de mayoría absoluta y es el único sindicato que puede acordar un nuevo convenio sin el respaldo del resto, ha anunciado que la subida salarial que va a exigir es de un 17% en tres años (la misma reclamación que se presentó para la hostelería), con la pretensión de que un 7% se aplique en 2026, un 5% en 2027 y otro 5% en 2028.

El convenio de comercio es el segundo más importante de las islas / B. Ramón

Esta cuestión tiene una especial trascendencia si se tiene en cuenta que el convenio colectivo de comercio es el segundo con mayor trascendencia de Baleares, al afectar a unos 60.000 asalariados, una cifra que solo se ve superada por el de hostelería.

Algún representante empresarial afirma que la oferta salarial que vayan a hacer las empresas se va a ver muy condicionada por los acuerdos que se puedan alcanzar en torno a otras cuestiones, y sobre este punto son varios los portavoces del sector que afirman que el absentismo laboral está entre los más importantes, algo que también desde el sector hotelero se expuso durante la negociación de su nuevo convenio durante 2025.

Un problema «acuciante»

Desde las patronales del ramo se afirma que los niveles de absentismo se han duplicado en muy pocos años, con lo que ello conlleva en un contexto de escasez de mano de obra. Se destacan las dificultades que está generando a la hora de organizar los turnos de trabajo y de cubrir las bajas que se registran «porque si la Inspección de Trabajo te pilla con un empleado fuera de su horario, te cruje».

Voces del sector recuerdan que en la primera baja del año la empresa complementa la totalidad del salario del empleado, y defiende que este tema tiene que revisarse para no impulsar esas ausencias.

Es por ello que desde las patronales se rechaza otra de las pretensiones de UGT, como es la de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales (ya lo intentó sin éxito en la hostelería), alegando las dificultades que se viven a la hora de mantener las plantillas completas.

Por contra, UGT ya adelantó su intención de buscar alguna fórmula para que las mejoras en las retribuciones fueran más costosas para las grandes empresas con el fin de ayudar al comercio tradicional a ser más competitivo frente a las primeras, algo que las patronales ven muy difícil legalmente ya que podría ser discriminatorio.

Sin embargo, el secretario general de la federación de Servicios de este sindicato, José García Relucio, ha señalado que una fórmula que se analiza es la de aplicar un plus de insularidad para las plantillas de las empresas con mayor volumen de facturación en las islas.