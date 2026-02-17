El Col·legi de Docents se une al frente contra el adelanto de las oposiciones y advierte del riesgo pedagógico

La resolución publicada el pasado 12 de febrero por la Conselleria de Educación y Universidades ha provocado un choque frontal también con el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. Esta institución ha manifestado este martes su profunda preocupación por la fijación de las oposiciones para los días 9 y 10 de mayo, una decisión tomada sin acuerdo previo con la Mesa Sectorial de Educación. El colectivo profesional considera que este cambio "rompe con la tradición de iniciar los exámenes a finales de junio, una vez concluida la actividad lectiva ordinaria".

Para el Col·legi de Docents, el adelanto "interfiere directamente en el tramo final del curso escolar", que es el periodo "más sensible" para el funcionamiento de los centros educativos. El impacto organizativo y pedagógico se prevé severo -sostienen- ya que los aspirantes deberán compatibilizar la preparación de sus exámenes y defensas de programación con las evaluaciones finales. Además, los docentes deben atender en esas fechas -añaden- "la elaboración de memorias, reuniones de coordinación y el cuidado directo del alumnado".

En este sentido, en nota de prensa detallan que la sobrecarga de trabajo no solo afectará a quienes opositen, sino también a los miembros de los tribunales evaluadores. "Tanto los docentes como los inspectores que integren estos órganos deberán asumir una carga extraordinaria de trabajo en un momento de máxima actividad administrativa en los centros", lamentan. Según el comunicado del Col·legi, esta situación "pone en riesgo la calidad del servicio educativo y las garantías de rigor que requiere el propio proceso selectivo".

Asimismo, argumentan que el calendario propuesto "amenaza la planificación de salidas y actividades complementarias del tercer trimestre". Estas actividades - explica el escrito- forman parte de las programaciones generales anuales y su cancelación o deficiente desarrollo "afectaría al desarrollo integral de los estudiantes". La institución insiste en que la profesión docente exige un proceso de selección desarrollado en condiciones óptimas para asegurar la solidez del sistema.

Argumentan que el calendario propuesto "amenaza la planificación de salidas y actividades complementarias del tercer trimestre"

Malestar en la comunidad educativa

Mientras el Col·legi apela a la "responsabilidad institucional", el conseller de Educación, Antoni Vera, se ha mostrado este mismo martes satisfecho con la medida en el Parlament. Vera ha defendido que la decisión se ha tomado "desde el diálogo", tras haber ofrecido a los sindicatos elegir entre mayo u octubre. El objetivo de la Conselleria es adelantar la adjudicación de plazas de interinos para que los centros tengan sus plantillas completas desde el primer día de septiembre.

Sin embargo, esta postura choca con el plante de los sindicatos STEI, ANPE, UGT y UOB, quienes abandonaron la Mesa Sectorial la pasada semana al considerar la propuesta "una imposición unilateral". Desde la oposición, el partido Més per Mallorca ha criticado duramente las formas del conseller, señalando que la decisión genera "inestabilidad emocional" y expectativas profesionales negativas en centenares de opositores. El Col·legi de Docents se suma ahora a este malestar instando a la Conselleria a revisar el calendario y abrir un espacio de diálogo real.

Necesidad de "un proceso riguroso"

El Col·legi recuerda que los procesos selectivos están regulados por el Reial decret 276/2007, cuya última modificación data del 5 de febrero de 2026. Este marco legal -detallan- "debe garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública docente". A pesar de las limitaciones que pueda tener el modelo actual, señalan que es el procedimiento que asegura la selección de los profesionales esenciales para el servicio público.

Por todo ello, la institución profesional subraya que garantizar unas oposiciones en condiciones adecuadas "es una cuestión de compromiso con la calidad educativa". La Coordinadora Interinsular del Col·legi ha sido tajante al pedir que se compatibilice el proceso selectivo con el buen funcionamiento de los colegios e institutos en la recta final del curso.