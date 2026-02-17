Baleares es la segunda comunidad con menos empleados con el salario mínimo, según CCOO

Un estudio de CCOO afirma que solo 23.000 personas cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) en Baleares, lo que representa un 4,6 % de la población trabajadora y convierte al archipiélago en el segundo territorio con menor personas recibiendo esta cuantía tras Navarra.

Además, Baleares si sitúa muy por debajo de la media estatal del 9,2 %, según ha informado la organización este martes en un comunicado.

El sindicato atribuye estos datos a la capacidad de la negociación colectiva en las islas, aunque advierte de que la estacionalidad y el elevado coste de la vida penalizan a la clase trabajadora.

El salario medio en Baleares alcanzó los 24.254 euros anuales en 2024, una cifra que coloca a la comunidad como el séptimo territorio con las rentas más elevadas del país.

CCOO señala que el 38,54 % de los contratos firmados en 2025 correspondieron a personal fijo-discontinuo, un factor que disminuye los ingresos reales de quienes trabajan solo unos meses al año.

La organización lamenta que el salario medio actual solo cubra el 76,64 % de las rentas necesarias para vivir en las islas debido a la precariedad y al precio de los bienes básicos.

El sindicato reclama políticas públicas que respondan a las necesidades de la mayoría y se compromete a exigir más avances en los convenios para evitar que los empleados no puedan vivir de sus sueldos.