Meliá refinancia 800 millones de euros con un préstamo sindicado liderado por BBVA, CaixaBank y Sabadell

Meliá Hotels International ha formalizado este martes la firma de un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.

La operación, enmarcada en la estrategia de fortalecimiento del balance del grupo hotelero, tiene como objetivo principal reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto, optimizando tanto los costes como el calendario de amortizaciones.

La Sociedad ha destinado íntegramente los fondos obtenidos a la amortización anticipada de 19 préstamos bilaterales cuyo valor conjunto ascendía a 820,3 millones de euros al cierre de 2025.

Con este movimiento, Meliá logra simplificar su estructura financiera, aportando una mayor coherencia a su pasivo y eliminando la dispersión de calendarios de vencimiento que caracterizaba a su financiación anterior.

Uno de los hitos más relevantes de esta refinanciación es la mejora del perfil de vencimientos. La operación permite posponer los compromisos financieros más significativos hasta a partir del año 2030, despejando el horizonte de pagos que anteriormente se concentraba en el periodo 2026-2029.

Según ha informado la compañía, este nuevo esquema alinea el plan de pagos con el crecimiento proyectado y la capacidad de generación de caja del grupo a medio y largo plazo.

El presidente y consejero Delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, ha expresado su satisfacción por el éxito de la operación, destacando que la flexibilidad obtenida será clave para el futuro de la cadena. "Meliá contará con la flexibilidad necesaria para acometer las inversiones previstas para impulsar su crecimiento, al tiempo que podrá avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo en todo momento un endeudamiento financiero prudente y alineado con la evolución del negocio", ha señalado el directivo.

Con este paso, Meliá Hotels International asegura que refuerza su estabilidad financiera y su capacidad estratégica, asegurando una estructura de financiación eficiente que garantiza la ejecución de sus planes de expansión global hasta finales de la década.