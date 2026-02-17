Fundación Marilles cuestiona la ejecución del Plan de Conservación Marina del Govern al no tener presupuesto

La Fundación Marilles ha cuestionado este martes que el Plan de Conservación Marina pueda ejecutarse al no contar con un presupuesto definido que garantice la aplicación de las medidas previstas.

En un comunicado, el director de la entidad, Aniol Esteban, ha valorado positivamente la firma del Plan y las iniciativas planteadas, aunque ha lamentado la ausencia de una dotación económica concreta.

"Las palabras están bien, pero falta presupuesto y hay que elevar el nivel de ambición. Los compromisos, además de palabras, necesitan recursos para que se hagan realidad. Si no, se corre el riesgo de que quede en un manifiesto preelectoral", ha advertido.

La Fundación también ha reclamado mayor "ambición" en aspectos como la ampliación de la protección de zonas con hábitats marinos más valiosos y vulnerables. En este sentido, ha señalado que buena parte de los 600 kilómetros cuadrados de protección anunciados en aguas autonómicas corresponden al Parque Nacional de Cabrera, un espacio que ya cuenta con un elevado nivel de protección, por lo que el incremento real de nueva protección estricta fuera de este ámbito sería "limitado".

Asimismo, ha recordado que la ejecución del Plan corresponde al Govern, aunque su éxito dependerá, tanto de la implicación de los sectores vinculados al mar, como de que las medidas estén sustentadas en la información científica disponible y en la colaboración con el Gobierno central en aquellas competencias que no son autonómicas.

Por último, la entidad ha pedido a los grupos políticos que "tengan altura de miras" para aprobar esta iniciativa en el Parlament balear y en el Congreso de los Diputados, y ha instado a impulsar el nuevo proyecto de ley del mar balear, que considera una "herramienta clave" para consolidar jurídicamente los objetivos planteados y reforzar las garantías de cumplimiento.