UGT lanza una calculadora de méritos para las oposiciones docentes de 2026 en Baleares

El sistema educativo de Baleares inicia este lunes una de las etapas clave para los profesionales de la enseñanza con la apertura oficial del proceso de oposiciones para el año 2026. Miles de aspirantes buscan estabilizar su situación laboral y acceder a la condición de funcionario en prácticas, un paso previo e indispensable para consolidarse como funcionariado de carrera en los centros públicos de las islas. El Boletín Oficial de Baleares marca desde este 16 de febrero el inicio de un periodo de inscripción que se extenderá hasta el 27 de febrero de 2026, un intervalo breve en el que los candidatos deben formalizar su participación tanto para el ingreso y acceso como para la adquisición de nuevas especialidades.

Con este fin, UGT ha puesto a disposición de los opositores de una herramienta técnica diseñada para despejar las dudas habituales sobre la puntuación acumulada. Esta calculadora, "de acceso libre y carácter gratuito", permite a los docentes realizar una simulación de su fase de concurso, aportando una cifra orientativa que ayuda a los candidatos a situarse antes de que los tribunales publiquen los listados oficiales, según ha explicado el sindicato en nota de prensa.

Para entender la relevancia de conocer la puntuación de partida, es necesario desgranar el sistema de ponderación que rige en las oposiciones docentes. El resultado final del proceso selectivo se obtiene mediante la suma de dos bloques diferenciados. Por un lado, la fase de oposición, que consiste en las pruebas de examen y defensa de la programación, tiene un peso del 55% sobre el total. Por otro lado, la fase de concurso de méritos supone el 45% restante. Esta estructura implica que casi la mitad de la posibilidad de éxito depende de lo que el docente haya acumulado antes de presentarse al examen.

La normativa establece una fecha de corte estricta para el cómputo de estos méritos: el 27 de febrero de 2026. Todos los cursos de formación, títulos académicos, años de experiencia en centros públicos o concertados y demás méritos puntuables deben haberse obtenido y estar debidamente acreditados antes de que finalice dicho plazo. La herramienta técnica facilitada permite precisamente volcar estos datos para entender cómo se traduce la trayectoria individual en la escala de puntos que manejará la Conselleria de Educación y Universidades, facilitando además la previsión para futuras convocatorias en caso de no obtener plaza en esta ocasión.

Procedimientos y participación en los tribunales

Además de la inscripción de los aspirantes a las plazas, este lunes también se ha activado el plazo para aquellos docentes que deseen participar de forma voluntaria como miembros de los tribunales de selección. La labor de estos tribunales es esencial para garantizar la transparencia y la correcta evaluación de las competencias pedagógicas y técnicas de los opositores. Este proceso paralelo de selección de evaluadores comparte las mismas fechas límites, finalizando también el 27 de febrero.

Para los interesados en utilizar la herramienta de cálculo mencionada, el procedimiento técnico requiere el uso de plataformas de gestión de documentos en la nube. Según las instrucciones facilitadas, el usuario debe acceder al enlace correspondiente y, una vez dentro, es obligatorio realizar una copia del documento original a través del menú "Archivo > Hacer una copia". Esta medida técnica garantiza que la información privada introducida por cada opositor no sea visible para el resto de usuarios, permitiendo un uso individualizado y seguro de la plantilla de cálculo.

Un recurso de apoyo

La complejidad de los baremos de méritos, que a menudo incluyen subapartados específicos por formación permanente, publicaciones o conocimiento de lenguas, hace que muchos opositores lleguen a la fase de entrega de documentación con incertidumbre sobre su posición real en el ranking. La iniciativa de lanzar esta calculadora busca, en última instancia, "aportar claridad a un proceso decisivo para el futuro profesional de los docentes en Baleares", reconocen desde UGT. Al conocer de antemano una puntuación aproximada, el aspirante puede gestionar mejor sus expectativas y centrar sus esfuerzos en la parte teórica y práctica de la oposición.

El sindicato ha recalcado que la calculadora no tiene un fin exclusivo para sus afiliados, sino que está abierta a todo el colectivo docente de las islas con el fin de facilitar información y orientación "en un entorno administrativo que suele ser denso y difícil de navegar para quienes se presentan por primera vez". Con el inicio de este proceso, se pone en marcha la maquinaria para la renovación y estabilización de las plantillas en los centros educativos de todo el archipiélago.