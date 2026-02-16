Una tortuga marina muerta aparece varada en la Playa de Palma
El acuario se hará cargo del cuerpo y procederá a investigar cuál fue la causa del fallecimiento
Ralf Petzold
Macabro hallazgo en la playa de Palma, en las inmediaciones de Ballermann: a primera hora de la tarde de este lunes el mar ha dejado en la orilla una tortuga marina sin vida. Un lector hizo llegar al diario Mallorca Zeitung varias fotos y vídeos del descubrimiento. La Fundación de Protección Marina del Aquarium de Palma se encuentra actualmente de camino para retirar el cuerpo, a la altura del hotel AYA, en el Balneario 4.
“Normalmente necesitamos cierto tiempo para esclarecer la causa de la muerte. Tomamos muestras y las analizamos”, señaló una portavoz del acuario a MZ. Al parecer, podría tratarse de una tortuga boba (Caretta caretta).
Más nidos de tortuga en las playas mallorquinas
En los últimos años, las tortugas marinas han sido vistas con mayor frecuencia en torno a la isla y han comenzado a anidar en las playas de Mallorca. El acuario se encarga de proteger los nidos y de criar a las pequeñas tortugas hasta que están preparadas para ser devueltas al mar. Como es sabido, estos animales regresan a lo largo de su vida a la playa en la que nacieron. Por ello, es probable que en el futuro aumente la presencia de tortugas en las aguas que rodean Mallorca.
