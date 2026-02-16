Macabro hallazgo en la playa de Palma, en las inmediaciones de Ballermann: a primera hora de la tarde de este lunes el mar ha dejado en la orilla una tortuga marina sin vida. Un lector hizo llegar al diario Mallorca Zeitung varias fotos y vídeos del descubrimiento. La Fundación de Protección Marina del Aquarium de Palma se encuentra actualmente de camino para retirar el cuerpo, a la altura del hotel AYA, en el Balneario 4.

“Normalmente necesitamos cierto tiempo para esclarecer la causa de la muerte. Tomamos muestras y las analizamos”, señaló una portavoz del acuario a MZ. Al parecer, podría tratarse de una tortuga boba (Caretta caretta).

Una tortuga marina muerta aparece varada en la Playa de Palma. / Felix Stadtlander

En los últimos años, las tortugas marinas han sido vistas con mayor frecuencia en torno a la isla y han comenzado a anidar en las playas de Mallorca. El acuario se encarga de proteger los nidos y de criar a las pequeñas tortugas hasta que están preparadas para ser devueltas al mar. Como es sabido, estos animales regresan a lo largo de su vida a la playa en la que nacieron. Por ello, es probable que en el futuro aumente la presencia de tortugas en las aguas que rodean Mallorca.