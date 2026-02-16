Así se recuperan las tortugas marinas heridas en Mallorca: el trabajo de la Fundación Palma Aquarium

«Cuando sacamos del agua a Leo, que estaba herido, vi cómo, bajo la lesión de su caparazón, asomaban cangrejos que le habían estado mordisqueando la carne. Esa imagen se me ha quedado grabada para siempre», cuenta Josefina Galinda , de 67 años. Su voz suave casi se pierde entre el zumbido de las bombas de agua. Aquí, en un rincón oscuro y ruidoso del aparcamiento subterráneo del Palma Aquarium, se encuentra el centro de recuperación de tortugas marinas heridas de la Fundación de Protección del Mar Palma Aquarium.

Las tortugas bobas (Caretta caretta), que también habitan el Mediterráneo, están amenazadas y cuentan con protección internacional. Los ejemplares lesionados se recuperan aquí con ayuda de voluntarios y, después, se devuelven al mar.

Debora Morrison, directora de la Fundación de Conservación Marina / Nele Bendgens

En primera línea por los animales marinos

«En cuanto alguien encuentra un ejemplar herido en el agua o en la playa en Baleares, debe llamar inmediatamente al 112. La central de emergencias nos comunica el aviso directamente. El año pasado intervenimos en 121 casos de tortugas marinas», explica Debora Morrison, directora de la Fundación de Protección del Mar. Este lunes por la mañana, igual que los voluntarios, participa activamente en las tareas de atención a los animales.

«Aquí somos como una familia; nos une el amor por los animales y el mar», dice Belén Sans, de 68 años, mientras corta pescado para alimentar a las tortugas. Trocea las sardinas en porciones pequeñas y luego las pesa en una báscula de cocina. Cada una de las cinco tortugas marinas heridas que hay ahora mismo ingresadas tiene su propia ficha clínica, donde figuran los medicamentos y las indicaciones específicas, incluida la cantidad exacta de alimento que debe recibir.

Apoyo también al programa de cría de tortugas marinas

En la actualidad, unas 65 personas voluntarias de entre 19 y 80 años colaboran con la Fundación. Al incorporarse, reciben formación sobre el cuidado de los animales y también instrucciones detalladas sobre cómo actuar ante varamientos de fauna marina y otras salidas.

«Nuestras tareas son muy variadas. No solo cuidamos de las tortugas: también intervenimos cuando aparecen varados delfines, tiburones u otros animales marinos», explica Morrison. Además, la Fundación impulsa un programa de cría en el que ahora mismo crecen trece tortugas. Nacieron de huevos que su madre depositó en playas de Baleares. «De mil huevos puestos, en la naturaleza solo sobrevive un animal», señala Morrison. Aquí, proporcionalmente, sobreviven muchos más.

Debora Morrison, directora de la Fundación para la Conservación Marina / Nele Bendgens

Un voluntariado que exige compromiso y amor por los animales

La Fundación también participa en limpiezas de playas y labores de concienciación. Los turnos se organizan semanalmente a través de un grupo de WhatsApp. Por las mañanas, cinco voluntarios se encargan de las tortugas. Cuando hay que hacer radiografías o intervenciones quirúrgicas, son equipos de dos personas los que trasladan a los animales al veterinario Nacho Serra, de la Clínica Veterinaria La Vileta, en Palma.

A esto se suman las salidas en cuanto se avista un animal herido. Entonces, un equipo de dos personas se desplaza lo antes posible al lugar donde se ha encontrado al ejemplar herido o ya muerto. «Los medimos y los fotografiamos, recogemos todos los datos. Si el animal acaba de morir, lo traemos de vuelta a la Fundación para hacerle una necropsia y conocer mejor las causas», explica Josefina Galinda. En más de una ocasión ha tenido que desplazarse en ferry a otra isla para este tipo de intervenciones.

«No es un trabajo para aprensivos», advierte. Hay que mancharse y ponerse manos a la obra. «Pero merece la pena cada día».