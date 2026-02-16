El RCD Mallorca muestra su apoyo al Correllengua Agermanat, la iniciativa que recorrerá todos los territorios de habla catalana para reivindicar la unidad lingüística

El Correllengua Agermanat 2026 sigue sumando apoyos de grandes clubes de fútbol. Tras la incorporación del FC Barcelona como nuevo colaborador de lujo para su proyecto, el RCD Mallorca también ha mostrado su respaldo a esta iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de más de mil entidades en los diferentes territorios de habla catalana.

Desde el club afirman que la organización del Correllengua se puso en contacto con ellos, y el RCD Mallorca no puso ninguna traba a la iniciativa, mostrando su respaldo al proyecto. Otras entidades deportivas de la isla, así como la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, también han mostrado su apoyo a la inciativa.

El Correllengua Agermanat es una iniciativa cultural y deportiva que recorrerá por primera vez todos los territorios de habla catalana con la ‘Flama per la Llengua’ como eje simbólico del proyecto. La iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso social del catalán y reivindicar su unidad, combinando actividades culturales, deportivas y actos institucionales a lo largo del recorrido.

Cabe recordar que el entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, ya animó a participar en el Acamapallengua a través de un vídeo en el que se dirige en euskera y en catalán que fue publicado en sus redes sociales por Joves per la Llengua.

“La lengua nos une, nos da fuerza y nos hace ser quienes somos”, destacó Arrasate en euskera tras invitar, en catalán, al Acampallengua. “Tindrem un gran concert, cent per cent en català, perquè la música és l’ànima dels pobles (Tendremos un gran concierto, cien por cien en catalán, porque la música es el alma de los pueblos)”, añadió el técnico del Mallorca, que finalizó con un “Vine a l’Acampallengua, anima-t’hi!”.

Origen Correllengua

Inspirado en la Korrika vasca y heredero de unas cuarenta ediciones de Correllengua celebradas en diversos territorios de habla catalana, el evento combina una carrera no competitiva con actividades lúdicas, culturales y populares. La llama se transmite de mano en mano a través de municipios, universidades y espacios

Nacido en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua, el Correllengua se extendió rápidamente al País Valencià y Catalunya. Desde entonces, centenares de municipios lo han acogido en diferentes formatos.

La edición de 2026 se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo y está planteada como la más ambiciosa hasta la fecha, tras el 30 aniversario conmemorado el año pasado. La llama partirá desde Prada de Conflent y recorrerá más de 1.500 kilómetros, atravesando cerca de 500 municipios y realizando parada en 80 de ellos.

En esta ocasión, la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y l’Alguer se unirán simbólicamente a través de la llama. La llama partirá desde Prada y pasará por ciudades como Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó y l’Alguer. En las Illes Balears, llegará a Formentera el 29 de abril, a Eivissa el 30, a Menorca el 1 de mayo y a Mallorca el día 2.