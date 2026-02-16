El PP redobla la presión sobre Armengol tras su polémico viaje a Azerbaiyán

El PP de Alberto Núñez Feijóo redobla la presión sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusa de haber actuado como "delegada del Gobierno" en su reciente viaje oficial a Azerbaiyán, "a espaldas de la Cámara" y en contradicción con posicionamientos previos aprobados por el Pleno.

En un escrito registrado el 13 de febrero de 2026 ante la Mesa del Congreso de los Diputados, la portavoz del PP, Ester Muñoz, solicita la reconsideración del acuerdo adoptado el 10 de febrero por el que se inadmitieron a trámite dos Proposiciones no de Ley relativas a la condena de la visita de Armengol a Azerbaiyán.

Muñoz sostiene que la Mesa, con los votos de PSOE y Sumar, rechazó la iniciativa argumentando que una Proposición no de Ley "no es el instrumento idóneo para condenar la actuación de la Presidencia del Congreso", al no estar sujeta a control por otros órganos de la Cámara. Frente a ese criterio, el PP defiende que las PNL permiten a la Cámara emitir pronunciamientos políticos no legislativos y que el primer punto de su iniciativa perseguía precisamente que el Congreso manifestara su condena a las "actuaciones unilaterales" de la presidenta.

Además, el escrito denuncia que la inadmisión se produjo "en términos absolutos", afectando no solo al punto referido a Armengol, sino también a otros apartados que instaban al Gobierno a adoptar medidas en política exterior respecto a Azerbaiyán. Para el PP, esta decisión constituye un acto de arbitrariedad que vulnera el derecho de participación política consagrado en la Constitución.

Visita institucional y polémica por los actos en Bakú

La controversia se centra especialmente en la agenda desarrollada en Bakú. Durante su estancia, Armengol visitó el Monumento de la Victoria y el Museo de la Victoria y participó en una ofrenda floral. Ambos espacios conmemoran la victoria del Ejército azerí en la guerra de Nagorno-Karabaj, que culminó con la rendición de la autoproclamada República de Artsaj y el éxodo de más de 100.000 personas de etnia armenia.

El Parlamento Europeo calificó en 2023 la ofensiva militar azerí como una "violación flagrante del derecho internacional y los derechos humanos" y consideró que equivalía a una "limpieza étnica". Asimismo, instó a revisar las relaciones de la Unión Europea con Azerbaiyán y a reducir la dependencia energética del gas procedente de ese país.

En el ámbito nacional, el Congreso aprobó en 2022 una declaración institucional de apoyo al pueblo armenio tras una escalada bélica que dejó centenares de víctimas. El PP sostiene que la participación de la presidenta en actos conmemorativos vinculados a la victoria militar azerí es incoherente con esa posición unánime adoptada por la Cámara.

Incluso EH Bildu ha tildado de "bochornoso" el viaje de la presidenta del Congreso. En palabras del diputado Jon Iñárritu, "qué decir del bochornoso viaje de la Tercera Autoridad del Estado a un Estado dictatorial como Azerbaiyán y acabar haciendo un enaltecimiento de la limpieza étnica de los armenios de Nagorno Karabaj de Artzaj".

Acusación de opacidad y quiebra institucional

En el documento, los populares detallan las circunstancias del viaje realizado entre el 22 y el 26 de enero a Ankara, Bakú y Estambul, señalando que no se informó previamente a la Mesa ni se difundió el programa oficial. Según el PP, la delegación estaba compuesta por la presidenta, su director de gabinete y una letrada, y el contenido del viaje trascendió públicamente a través de la prensa azerí.

El texto subraya que Armengol mantuvo una reunión con altos representantes del Gobierno de Azerbaiyán, en la que se abordaron asuntos de comercio, inversión, energía y transporte. A juicio del PP, estos contenidos evidencian que la presidenta actuó en el marco de la acción exterior del Estado y no en una mera actividad de diplomacia parlamentaria.

El escrito recalca también que Armengol contó con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores y estuvo acompañada por la embajadora de España en Turquía y Azerbaiyán, lo que, según el PP, confirma que ejerció funciones propias del Ejecutivo.

Contexto internacional: situación de derechos humanos en Azerbaiyán

El viaje de Armengol se produce en un contexto internacional marcado por graves advertencias sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. Amnistía Internacional ha documentado un brusco retroceso en materia de derechos humanos, con restricciones arbitrarias impuestas a onegés independientes y medios de comunicación, detenciones de defensores de derechos humanos, represión de protestas pacíficas y la práctica extendida de tortura y malos tratos en centros de detención. Además, las autoridades han frustrado la supervisión independiente de derechos humanos y han mostrado poca cooperación con organismos internacionales, al punto de que Azerbaiyán llegó a amenazar con retirarse del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También se ha señalado la falta de transparencia en procesos electorales y la expansión de medidas represivas contra voces críticas y periodistas independientes.

Amnistía Internacional ha denunciado la persistente restricción de libertades fundamentales, la criminalización de la disidencia y la casi eliminación de espacios de sociedad civil independientes en el país. Estas preocupaciones han sido manifestadas en informes y actualizaciones de la organización, que subrayan que las violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán continúan siendo sistémicas y requieren atención de la comunidad internacional.

Armenia, Consejo de Europa y contradicción con el Pleno

El PP vincula el viaje con la posición adoptada previamente por el Congreso en solidaridad con el pueblo armenio tras la ofensiva azerí de septiembre de 2023 y recuerda que organismos internacionales han expresado su preocupación por la situación en la región. El PP subraya que no consta que la presidenta del Congreso haya gestionado gestos o iniciativas para revertir decisiones como el veto de parlamentarios extranjeros a Azerbaiyán impuesto por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En sus conclusiones, Muñoz sostiene que las actuaciones de Armengol se llevaron a cabo "por delegación del Gobierno" y en "abierta confrontación" con el Pleno de la Cámara. Por ello, el PP solicita que se declare la nulidad del acuerdo de inadmisión adoptado por la Mesa y que se emita un informe técnico-jurídico que motive de forma expresa y ajustada a derecho la decisión de rechazar la iniciativa en su totalidad.

El escrito formaliza así la ofensiva parlamentaria del Grupo Popular contra la presidenta del Congreso por un viaje que, a su juicio, careció de transparencia, desbordó las funciones institucionales de la Presidencia y estuvo alineado con el Gobierno en materia de política exterior.