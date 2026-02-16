Prohens y el PP apoyan la huelga de médicos: "Cada anulación de una operación o cita será responsabilidad de Pedro Sánchez"

El Partido Popular ha expresado su respaldo a la huelga de médicos y ha asegurado que "cada anulación de cita u operación será responsabilidad de Pedro Sánchez y no de los profesionales sanitarios". Así lo ha afirmado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha cargado contra el Gobierno central por "tirar adelante con este Estatuto Marco sin consenso ni diálogo".

Sagreras ha defendido que el malestar en el colectivo médico responde a la "incerteza" generada por la reforma impulsada por el Ejecutivo que, a su juicio, se ha tramitado sin escuchar suficientemente a los profesionales. "Esta situación no la han provocado los médicos. Es consecuencia directa de la actitud del presidente del Gobierno, que ha decidido continuar con un texto que no cuenta con el respaldo necesario", ha subrayado. El portavoz popular ha insistido en que las consecuencias de esta decisión se traducirán "de forma directa en anulaciones de citas y operaciones" y ha recalcado que la responsabilidad política recae en Sánchez.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha afirmado en un mensaje en la red social X que se trata de una "nueva semana de huelga de médicos ante la imposición por parte del Gobierno de Sánchez de un Estatuto Marco que no responde a las necesidades ni a la realidad de la atención sanitaria en nuestras Islas".

Prohens ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico "venimos pidiendo al Gobierno de España que se siente a dialogar y escuchar a los profesionales sanitarios para reconducir una situación que repercute en la atención de los ciudadanos". Asimismo, ha remarcado que "cada consulta u operación suspendida en nuestro sistema sanitario y su impacto en las listas de espera de Baleares es y será responsabilidad única de Sánchez".

En contraste, Sagreras ha destacado los "esfuerzos reales" del Govern que preside Marga Prohens para mejorar la situación del sistema sanitario en Baleares. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico ha trabajado para "hacer más atractivas las condiciones laborales, atraer y fidelizar a los médicos".

Por ello, el dirigente popular ha instado al presidente del Gobierno a "rectificar y hacer rectificar" a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el objetivo de abrir un proceso de diálogo que permita alcanzar un acuerdo y evitar mayores perjuicios a los ciudadanos. En este sentido, el PP ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo médico y ha reclamado al Ejecutivo central que actúe con responsabilidad para frenar el conflicto y garantizar la estabilidad del sistema sanitario.