Més carga contra el conseller de Educación por imponer el adelanto de las oposiciones docentes: "Es una absoluta falta de respeto por el trabajo de la gente"

MÉS per Mallorca carga contra el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por impone el adelanto de las oposiciones a mayo frente al malestar de los sindicatos. El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha denunciado este lunes en el Parlament que la decisión evidencia "improvisación", "incapacidad" y una "absoluta falta de respeto por el trabajo de la gente".

Apesteguia ha anunciado que su grupo interpelará al conseller en el pleno de mañana para que dé explicaciones. A su juicio, el adelanto de la convocatoria no responde a criterios pedagógicos ni organizativos, sino a la "incapacidad de la Conselleria de llevar a cabo su trabajo de forma efectiva".

El portavoz ha criticado que se anunciara en febrero que la convocatoria sería en marzo, sin margen suficiente para que los aspirantes reorganizaran su preparación. "No se ha planteado con la suficiente perspectiva. Esto no es serio", ha recalcado. En su valoración, la gestión de las pruebas es "un churro y un nyap", fruto de una dinámica de "ocurrencia en ocurrencia".

Apesteguia ha incidido en el impacto directo que tendrá el cambio de calendario en los centros educativos porque cnstituir tribunales en mayo implica sacar docentes de las aulas en plena recta final de curso, cuando los alumnos preparan la selectividad. "No es lo más aconsejable", ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que cualquier modificación sustancial del calendario de oposiciones exige diálogo previo con la comunidad educativa. "Si quieres cambiar el calendario necesitas capacidad de diálogo", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que en la última reunión con la Conselleria "todos los sindicatos se levantaron de la mesa", reflejando el profundo malestar con el equipo del conseller.

Para MÉS, Educación podría haber articulado el proceso "de otra forma, con más tacto" y con mayor planificación. El grupo ecosoberanista considera que el adelanto precipitado de las oposiciones es un síntoma más de una gestión errática en Educación y exige al conseller que rectifique o que justifique con criterios sólidos una decisión que, a su juicio, perjudica a aspirantes, docentes y alumnado.