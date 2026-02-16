Los médicos empiezan su huelga con concentraciones en los hospitales de Baleares

La huelga estatal de médicos ha comenzado este lunes con concentraciones a las puertas de todos los hospitales de Baleares. La principal se ha celebrado a primera hora de la mañana en el hospital Son Espases, donde un centenar de facultativos se han reunido para mostrar su rechazo al nuevo estatuto marco y reclamar una regulación propia para la profesión médica.

La concentración, convocada a las 08.30 horas en la puerta del área de Hospitalización, ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Por un estatuto propio para los médicos y facultativos'. En el acto, el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha leído un manifiesto en el que ha explicado los motivos de la huelga.

Las concentraciones se repetirán cada día de la semana de huelga a las 8.30 horas en las puertas principales de los hospitales, con el objetivo de dar visibilidad a la protesta y respaldar a los profesionales que deben cubrir los servicios mínimos. Además, este viernes a las 12:00 horas está prevista una manifestación frente a la Delegación del Gobierno en Palma.

FOTOS | Un centenar de médicos se concentra a las puertas de Son Espases en contra del estatuto marco / Manu Mielniezuk

Las movilizaciones forman parte de la convocatoria estatal de huelga impulsada por varias organizaciones médicas, que han fijado paros de lunes a viernes una vez al mes hasta junio, el primero de ellos esta semana. En Baleares, donde anteriores convocatorias por este mismo motivo han tenido un seguimiento elevado, la jornada puede tener impacto en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones programadas, aunque se mantienen los servicios mínimos.

El conflicto gira en torno al nuevo estatuto marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario del sistema público. El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con varios sindicatos para actualizar el texto, vigente desde 2003, pero sin el respaldo de las organizaciones médicas convocantes, que mantienen su exigencia de un estatuto específico para los facultativos.

Entre los puntos que generan más rechazo se encuentran la regulación de la jornada y las guardias, la organización del trabajo por turnos y el régimen de compatibilidades entre la actividad pública y privada en determinados puestos de responsabilidad. El Ministerio, por su parte, defiende que el nuevo marco introduce límites a las jornadas prolongadas, reduce las guardias de 24 a 17 horas y fija medidas para mejorar la conciliación y la estabilidad laboral.