Iberostar y Men's Health lanzan un programa de bienestar integral en sus hoteles de Baleares, Canarias y Andalucía

Iberostar Beachfront Resorts y la publicación especializada Men's Health han presentado el 'Iberostar Wellbeing Programme by Men's Health', una iniciativa diseñada para integrar el cuidado personal en la experiencia vacacional de sus huéspedes.

El programa, que ya se ha incorporado a una selección de hoteles de la cadena en España, propone un enfoque integral basado en tres pilares fundamentales: el ejercicio físico, la alimentación consciente y el descanso.

La propuesta ha sido desarrollada por un equipo de expertos vinculados a las cabeceras Men's Health y Women's Health, responsables de los planes de entrenamiento de diversas figuras públicas.

El entrenador Aarón Santos se ha encargado de diseñar las rutinas deportivas adaptadas a distintos niveles, mientras que el nutricionista Roberto Oliver ha elaborado una propuesta gastronómica compuesta por tres menús equilibrados.

El programa se completa con el área de recuperación y relajación, creada por la especialista en bienestar Amalia Panea.

El sistema de implementación es de carácter digital, permitiendo a los clientes acceder a todos los contenidos, pautas y ejercicios a través de la aplicación oficial de Iberostar o mediante el escaneado de códigos QR habilitados en diferentes espacios de los establecimientos.

De este modo, los usuarios pueden seguir las recomendaciones de forma independiente y a su propio ritmo durante la estancia, sin necesidad de horarios fijos.

En esta primera fase, el programa se ha desplegado en cinco hoteles de la categoría 'Selection' situados en destinos estratégicos. En Andalucía, el servicio está disponible en el Iberostar Selection Andalucía Playa; en Baleares, se ha implementado en el Iberostar Selection Es Trenc y el Iberostar Selection Llaut Palma; y en Canarias, la oferta se extiende al Iberostar Selection Fuerteventura Palace y al Iberostar Selection Sábila. Cada hotel adapta la experiencia a su identidad local y entorno natural específico.

Con este lanzamiento, la hotelera balear refuerza su estrategia de "viaje consciente", centrada en ofrecer servicios que vinculen el bienestar físico con el respeto por el entorno.

La iniciativa combina el conocimiento editorial especializado con la infraestructura hotelera para responder a la creciente demanda de actividades de salud y autocuidado dentro del sector turístico internacional.