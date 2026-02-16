Iberostar y Men's Health lanzan un programa de bienestar integral en sus hoteles de Baleares, Canarias y Andalucía
Iberostar Beachfront Resorts y la publicación especializada Men's Health han presentado el 'Iberostar Wellbeing Programme by Men's Health', una iniciativa diseñada para integrar el cuidado personal en la experiencia vacacional de sus huéspedes.
El programa, que ya se ha incorporado a una selección de hoteles de la cadena en España, propone un enfoque integral basado en tres pilares fundamentales: el ejercicio físico, la alimentación consciente y el descanso.
La propuesta ha sido desarrollada por un equipo de expertos vinculados a las cabeceras Men's Health y Women's Health, responsables de los planes de entrenamiento de diversas figuras públicas.
El entrenador Aarón Santos se ha encargado de diseñar las rutinas deportivas adaptadas a distintos niveles, mientras que el nutricionista Roberto Oliver ha elaborado una propuesta gastronómica compuesta por tres menús equilibrados.
El programa se completa con el área de recuperación y relajación, creada por la especialista en bienestar Amalia Panea.
El sistema de implementación es de carácter digital, permitiendo a los clientes acceder a todos los contenidos, pautas y ejercicios a través de la aplicación oficial de Iberostar o mediante el escaneado de códigos QR habilitados en diferentes espacios de los establecimientos.
De este modo, los usuarios pueden seguir las recomendaciones de forma independiente y a su propio ritmo durante la estancia, sin necesidad de horarios fijos.
En esta primera fase, el programa se ha desplegado en cinco hoteles de la categoría 'Selection' situados en destinos estratégicos. En Andalucía, el servicio está disponible en el Iberostar Selection Andalucía Playa; en Baleares, se ha implementado en el Iberostar Selection Es Trenc y el Iberostar Selection Llaut Palma; y en Canarias, la oferta se extiende al Iberostar Selection Fuerteventura Palace y al Iberostar Selection Sábila. Cada hotel adapta la experiencia a su identidad local y entorno natural específico.
Con este lanzamiento, la hotelera balear refuerza su estrategia de "viaje consciente", centrada en ofrecer servicios que vinculen el bienestar físico con el respeto por el entorno.
La iniciativa combina el conocimiento editorial especializado con la infraestructura hotelera para responder a la creciente demanda de actividades de salud y autocuidado dentro del sector turístico internacional.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda