El Govern anuncia un puntero sistema de seguridad para los trenes de Mallorca a escasos dos días de la crucial reunión entre SFM y los trabajadores: "Es como si nos dan un tenedor para comer sopa"

La red ferroviaria de Mallorca contará a partir de 2029 con uno de los sistemas de seguridad más punteros de Europa. El Govern ha presentado esta mañana la hoja de ruta para la implantación del ERTMS (European Rail Traffic Management System), una herramienta que permite supervisar la velocidad de los trenes, controlar las órdenes de frenada o parada e intervenir si se produce cualquier acceso o incidencia de forma automática. Será un "copiloto electrónico" para los maquinistas, tal y como lo ha definido la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, quien ha protagonizado el acto de presentación, celebrado a escasos dos días de la definitiva reunión entre la gerencia del Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el comité de empresa, cuyo desenlace decidirá si definitivamente los trabajadores convocan paros a modo de protesta por lo que consideran una falta de seguridad en el servicio.

La medida, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros, comenzará a implementarse este año a través de un proyecto piloto y, en el caso del metro, estará plenamente operativa a partir de 2027. Entonces comenzará su puesta en marcha en los trenes y abarcará toda la red ferroviaria de Mallorca entre 2028 y 2029. "Con la implantación de este sistema damos un paso más en materia de seguridad y modernización del servicio. Es una tecnología puntera que sitúa la red de SFM al nivel de los estándares europeos más exigentes", ha destacado Prohens.

De esta forma, ha destacado la líder autonómica, se reducirá de manera significativa "el riesgo asociado al factor humano" y se garantizará una "comunicación constante entre la vía, los convoyes y los centros de control". Además, supondrá una inversión en equipamientos de la vía, la adaptación del material móvil y la creación de un centro de control específico que gestionará el nuevo sistema. "Es una obligación garantizar la seguridad a los 12 millones de usuarios que confían cada año en coger el tren o el metro. Esta confianza se debe devolver, y la devolvemos con inversión, tecnología y previsión", ha apuntado la presidenta.

El jefe de comunicación y señalización de SFM, Joan Autonell, ha afirmado que el nuevo sistema es "una herramienta de seguridad de primer nivel" que se irá poniendo en marcha "de manera progresiva y ordenada". "Con el sistema plenamente desplegado ganaremos en seguridad, regularidad y eficiencia. Tendremos más información, más capacidad de respuesta y unos procesos de supervisión más avanzados", ha añadido Autonell.

Un anuncio "apagafuegos"

El Govern ha anunciado la implantación del ERTMS, como ya habían adelantado en reiteradas ocasiones desde SFM, a dos días de la crucial reunión entre la gerencia de SFM y el comité de empresa, encuentro a partir del cual los trabajadores decidirán, en función de la respuesta final de la empresa, si convocan finalmente paros parciales en el servicio a modo de protesta. Los acercamientos entre ambas partes no han resultado fructíferos estas últimas semanas, asegurando el comité en varias ocasiones haberse sentido "decepcionado" con la postura de SFM. Ambas partes se volverán a reunir esta semana con la intención de avanzar en las medidas propuestas por el comité de empresa, que ha advertido que la amenaza de paros parciales crece a medida que se dilatan las conversaciones.

Preguntada al respecto, Prohens ha reivindicado que la medida presentada este lunes supondrá "un paso de gigante" en materia de seguridad y pondrá a la red ferroviaria de Mallorca "por delante de lo que estaría obligada, a los más altos niveles de exigencia europea". "Había un sistema de seguridad infradotado, somos conscientes, y el esfuerzo presupuestario de este Ejecutivo en esta materia, de más de 120 millones de euros, no puede estar en entredicho", ha defendido. La dirección de SFM seguirá escuchando las propuestas "que vengan a sumar y sean factibles", pero ha insistido en que el tren de Mallorca ya es "un medio de transporte seguro".

Sin embargo, horas después del anuncio del Govern, el presidente del comité de empresa de Serevis Ferroviaris de Mallorcs (SFM), Ricardo Más, ha considerado que el Ejecutivo autonómico ha usado la presentación del nuevo sistema como un "apagafuegos" ante la amenaza de paros parciales. Más, en declaraciones a Europa Press, ha aplaudido una medida que ha asegurado que será positiva para la seguridad de la red ferroviaria pero que, ha lamentado, discurre "de forma paralela" a la batería de reivindicaciones que han planteado a la dirección de la empresa pública.

"Es como si nos dan un tenedor para comer la sopa. Presentan un proyecto del que llevan meses hablando y que venía encaminado de la anterior dirección, pero que tiene poco o nada que ver con nuestras reivindicaciones", ha explicado. Las principales peticiones del comité de empresa, ha recordado, giran en torno a la mejora de los procedimientos de comunicación, de coordinación y de trazabilidad, así como la corrección de algunos "vicios" en la forma de trabajar que lleva a un mal funcionamiento del servicio.

"No tenemos brigadas que repasen la vía en fines de semana, no tenemos un protocolo para que los árboles no caigan sobre las vías o para cuando hay una alerta meteorológica y cuando un maquinista comunica una deformación en la vía es él quien comunica a los demás a qué velocidad tienen que pasar", ha puesto como ejemplos. A su parecer, el acto de presentación de este lunes, en el que ha participado Prohens, ha sido "de cara a la galería" y han pretendido usarlo "de apagafuegos" en el marco de las negociaciones que la dirección y el comité vienen manteniendo desde hace semanas.

Ambas partes volverán a reunirse este martes con la amenaza de convocar paros parciales -que fueron avalados por la asamblea de los trabajadores y posteriormente paralizados- sobre la mesa y como una posibilidad real si no se avanza. "Hemos adecentado el documento que nos entregaron para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo. Si no son capaces de acercarse un poco más a nuestras posturas entenderemos que se están riendo de nosotros, y sería impresentable que no trajeran unos estatutos para la comisión de seguridad en la circulación", ha sentenciado.