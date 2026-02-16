El FC Barcelona se suma al Correllengua Agermanat y el Spotify Camp Nou acogerá la salida de la Flama de la Llengua en Barcelona

El Correllengua Agermanat 2026 suma a un nuevo colaborador de lujo para su proyecto: El FC Barcelona, que se ha adherido oficialmente a esta iniciativa cultural y deportiva. Con esta incorporación, el club se suma a más de mil entidades que respaldan el proyecto en los diferentes territorios donde se habla catalán.

El Correllengua Agermanat es una iniciativa cultural y deportiva que recorrerá por primera vez todos los territorios de habla catalana con la ‘Flama per la Llengua’ como eje simbólico del proyecto. La iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso social del catalán y reivindicar su unidad, combinando actividades culturales, deportivas y actos institucionales a lo largo del recorrido.

Uno de los momentos destacados será la salida de la llama desde el Spotify Camp Nou el próximo 22 de abril, coincidiendo con el inicio del tramo entre Barcelona y Tarragona. El estadio barcelonista será así uno de los puntos señalados del itinerario..

La edición de 2026 se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo y está planteada como la más ambiciosa hasta la fecha, tras el 30 aniversario conmemorado el año pasado. La llama partirá desde Prada de Conflent y recorrerá más de 1.500 kilómetros, atravesando cerca de 500 municipios y realizando parada en 80 de ellos.

En esta ocasión, la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y l’Alguer se unirán simbólicamente a través de la llama. La llama partirá desde Prada y pasará por ciudades como Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Eivissa, Palma, Maó y l’Alguer. En las Illes Balears, llegará a Formentera el 29 de abril, a Eivissa el 30, a Menorca el 1 de mayo y a Mallorca el día 2.

La organización ha indicado que en las próximas semanas se concretarán nuevas acciones vinculadas a la participación del FC Barcelona, así como la adhesión de otros clubes deportivos al proyecto.

Origen Correllengua

Inspirado en la Korrika vasca y heredero de unas cuarenta ediciones de Correllengua celebradas en diversos territorios de habla catalana, el evento combina una carrera no competitiva con actividades lúdicas, culturales y populares. La llama se transmite de mano en mano a través de municipios, universidades y espacios

Nacido en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua, el Correllengua se extendió rápidamente al País Valencià y Catalunya. Desde entonces, centenares de municipios lo han acogido en diferentes formatos.