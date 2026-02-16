El Consell de Mallorca encarga a a la Escuela Felipe Moreno los exámenes de guía turístico: una demanda histórica y polémica

El Consell de Mallorca acaba de publicar la convocatoria de exámenes para habilitar guías turísticos en la isla, una medida que llega después de veinte años sin pruebas oficiales y que responde a una demanda histórica del sector para frenar el intrusismo y paliar la falta de profesionales. Con la entrada en vigor de la ordenanza cívica de Palma en enero urge contar con más guías al reducirse los grupos guiados a 35 turistas. La institución insular ha encargado la realización de las pruebas a la Escuela de Turismo Felipe Moreno.

El departamento que dirige el conseller Guillem Ginard ha publicado los requisitos para la convocatoria en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) del12 de febrero. La última vez que se celebraron exámenes para habilitar guías turísticos en Mallorca fue en 2006.

Fecha del examen

La Escuela de Turismo Felipe Moreno va a estar a cargo de realizar estas pruebas abiertas a los interesados en ejercer la actividad de guía turístico, siempre que cumplan los requisitos generales y de titulación, según una nota de prensa del Consell. Las pruebas se celebrarán el próximo 30 de mayo, previo pago de 53,90 euros de tasas, e incluyen parte teórica, con conocimiento del patrimonio cultural y natural del archipiélago, y práctica con visitas guiadas, por ejemplo a la catedral de Palma.

El plazo para inscribirse es de quince días desde la publicación del anuncio en el BOIB el pasado día 12.

En la convocatoria se detallan las bases y los temarios de las pruebas para la habilitación como guía oficial de turismo de Baleares en Mallorca. Entre otros requisitos se pide a los interesados un nivel B2 en castellano, catalán, inglés y una segunda lengua (alemán, francés, italiano o portugués).

División en el sector

A la directora insular de Ordenación Turística, Clara del Moral, le ha tocado bregar con los representantes de los guías turísticos para responder a su histórica demanda de recuperar las pruebas oficiales y hacer frente a prácticas ilegales denunciadas por el gremio y evitar el intrusismo.

El Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares se quejaba de que hasta 2020 era obligatorio la colegiación, y con su final se abrió "una vía al intrusismo". Su presidente, Pedro Oliver, reivindicaba la colegiación obligatoria y el regreso de los exámenes oficiales, de los que se estuvo encargado el colegio.

La división en el gremio de guías turísticos ha rodeado de controversia la recuperación de los exámenes oficiales

Sin embargo, la división en el sector ha rodeado de polémica la recuperación de las pruebas oficiales.

El pasado verano una de las agrupaciones que representa al gremio, la Associació de Guies oficials de Mallorca (AGOM), puso en marcha una petición en change.org para exigir al Govern que paralizara las pruebas. Se denunciaba que se iba a reducir la profesión a un trámite burocrático cuando "un examen no sustituye la experiencia" de años de estudio y práctica.

La Asociación de Guías Turísticos de Mallorca, liderada por Biel Rosales y adscrita a Pimem, criticaba que el déficit de profesionales habilitados en los últimos años ha derivado en un auge de la actividad ilegal, en especial mediante la proliferación de free tours sin control. Rosales se quejó de que Turismo estaba mantenido encuentros con el Colegio de Guías, entidad con la que no tienen “sintonía”.

Otra denuncia del sector es el auge de la actividad ilegal, en especial por la proliferación de 'free tours' sin control

También desde la Agrupación Empresaria de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) se ha clamado por la recuperación de los exámenes oficiales ante la falta de guías, aún más necesaria con la nueva ordenanza cívica de Palma que limita a 35 el número de turistas en las excursiones. Su presidente, Pedro Fiol, ha defendido la competencia y que con el incremento de profesionales "se evitarán precios hinchados y se reducirá la actividad ilegal".

La obligación de hacer pruebas oficiales para los guías está recogida en el Decreto 20/2015, que desarrolla la ley de Turismo de 2012, que fijó que debían convocarse con "con carácter anual".