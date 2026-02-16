Carmen Planas cuenta con el aval inicial para revalidar la presidencia de CAEB hasta 2030

La Mesa Electoral de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha aprobado este lunes la candidatura única de Carmen Planas para repetir como presidenta de la patronal, un cargo para el que fue elegida por primera vez en 2007.

La Mesa Electoral de la entidad ha resuelto este lunes proclamar inicialmente la única candidatura presentada de cara a la Asamblea Electoral del próximo 12 de marzo, en la que Planas aspira a repetir al frente de la entidad hasta 2030.

Planas ha sido elegida presidenta de la organización en tres ocasiones, por lo que suma más de una década al frente de la patronal. Fue elegida por primera vez en marzo de 2014, la segunda reelección llegó en diciembre de 2017 y nuevamente fue aclamada para el cargo en marzo de 2022. El pasado diciembre la patronal anunció que la empresaria mallorquina volvería a optar a la reelección en las elecciones previstas para el próximo marzo.

Candidatura

La candidatura está compuesta por siete vicepresidencias, con Lorenzo Fluxá Domene, a propuesta de Asaja-Balears; Joana Manresa Pastor, a propuesta de Afedeco; Carolina Quetglas Vera, a propuesta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH); y Andrés Vidal Ferrer, a propuesta de Asima.

También se incluyen a Rafael Roig Grimalt, como vicepresidente tesorero a propuesta de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT); a Climent Olives Camps, a propuesta de la Asociación de Constructores de Baleares; y a José Antonio Roselló Rausell, a propuesta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF).

Tras el plazo legal para la presentación de impugnaciones o reclamaciones, la candidatura se proclamará de forma definitiva el próximo 3 de marzo.