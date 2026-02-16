Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CAEB afirma que la subida del salario mínimo "resta competitividad a las empresas"

Pedro Sánchez firma por error la subida del SMI

Pedro Sánchez firma por error la subida del SMI

Palma

La patronal CAEB ha criticado este lunes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) por considerar que supone "una injerencia grave en la negociación colectiva" y que "resta competitividad a las empresas, especialmente pymes y autónomos".

En un comunicado, la patronal ha mostrado su apoyo a la CEOE, que se ha ausentado de la firma del acuerdo de subida del salario mínimo, sobre la que el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que se trata de "un acto de justicia social".

En este contexto, CAEB ha señalado que este acuerdo "se fundamenta en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos" y ha criticado que esta nueva subida del SMI se produzca "mientras sigue asfixiando a autónomos, pequeños empresarios o el sector primario".

"El Gobierno no está poniendo los medios para atajar la sangría de 33.000 millones de euros que se pierden por la mala gestión de las bajas", ha señalado.

CAEB afirma que la subida del salario mínimo "resta competitividad a las empresas"

CAEB afirma que la subida del salario mínimo "resta competitividad a las empresas"

