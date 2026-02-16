Barceló revalida su liderazgo en Marruecos y suma una nueva apertura de alta gama en Casablanca

Barceló Hotel Group abrió el pasado diciembre el Royal Hideaway Casablanca, que se convierte en el primer establecimiento de la marca de alta gama de la hotelera en Marruecos, uno de sus mercados más estratégicos en África. La compañía suma así diez hoteles en destino con lo que revalida su liderazgo en la región. Se consolida como la cadena española, y mallorquina, con mayor presencia en el país aluita.

El cinco estrellas que se inauguró el 18 de diciembre es el tercer establecimiento de la compañía en Casablanca. Barceló gestiona hoteles en seis ciudades: Agadir (1), Casablanca (3), Fez (1), Marrakech (2), Rabat (1) y Tánger (2). Es la hotelera española líder en el destino norteafricano. Frente a las grandes compañías mallorquinas también despunta. Le siguen RIU, con seis establecimientos, Iberostar, con dos, y Meliá, con uno.

Con esta apertura Barceló celebra, además, la llegada de la marca Royal Hideaway en Marruecos, lo que supone "un hito para su portfolio" al combinar su hotelería de alta gama con el "espíritu cosmpolita de Casablanca", destaca el grupo hotelero en una nota de prensa.

El Royal Hideaway Casablanca cuenta con 310 habitaciones y suites. Para reuniones y eventos destacan siete salas modulares y un auditorio. El hotel se ubica cerca del centro, y próximo a puntos de interés de la ciudad, como la Mezquita Hassan II, la playa de Ain Diab, el área de La Corniche o Casa Finance City, el principal distrito financiero de la ciudad.

Gestor cultural

Su diseño mezcla identidad local y visión contemporánea inspirándose en la arquitectura, el arte y el carácter cosmopolita de Casablanca. La propuesta gastronómica combina la tradición culinaria marroquí y mediterránea con influencias internacionales, con el restaurante Azurita, con esencia 100 % local, y Luminà, que ofrece cocina internacional. Y en Al-Manara Rooftop, con vistas a la ciudad y el océano combinan gastronomía fusión, mixología de autor y música.

Otro distintivo del Royal Hideaway Casablanca es que incorpora la figura de un gestor cultural externo, para conectar el hotel con la vida cultural y creativa de la ciudad para reforzar el vínculo con el destino.