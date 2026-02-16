La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas

La previsión del tiempo en Mallorca apunta a un inicio de semana marcado por el viento, con rachas muy fuertes en la Serra de Tramuntana y aviso amarillo el martes por viento y fenómenos costeros. A partir del viernes, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un tiempo más estable, con más ratos de sol y temperaturas en ascenso.

Este lunes se esperan intervalos de nubes medias y altas y temperaturas en ascenso, con máximas entre 17 y 22 ºC. El viento soplará del oeste, entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte. En las cumbres de la Serra de Tramuntana, Aemet advierte de rachas que podrían alcanzar los 130 km/h durante la noche, el episodio más intenso del arranque semanal.

En el conjunto de España, un frente afectará sobre todo al tercio norte peninsular, mientras que Baleares quedará en el sector más estable, con nubes altas y sin lluvias generalizadas.

Aviso amarillo por viento y fenómenos costeros

El martes, Aemet ha activado aviso amarillo por fuertes vientos en el norte, el Llevant y el interior de Mallorca, y también por fenómenos costeros en el norte y nordeste.

La previsión indica intervalos nubosos al inicio, tendiendo a poco nuboso durante la mañana, con temperaturas con pocos cambios. El viento será moderado del oeste y noroeste, con intervalos fuertes y rachas de 60 a 70 km/h, bajando de intensidad por la tarde.

Para el miércoles, el pronóstico nacional habla del paso de un frente por la Península, pero en Baleares se espera un tiempo más tranquilo durante buena parte del día, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas.

El jueves podría dejar un ambiente más fresco. Aemet prevé intervalos nubosos y no descarta alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas nocturnas tenderán a subir, pero las diurnas irán a la baja. El viento soplará moderado del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte.

Noticias relacionadas

Temperaturas al alza

Según la tendencia semanal de Aemet, entre viernes y domingo predominará el sol y las temperaturas irán en aumento, con posibilidad de nieblas matinales. Si se confirma, Mallorca pasará del arranque ventoso a un fin de semana más estable.