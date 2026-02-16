El 90% de los médicos en los hospitales de Baleares y el 70% en centros de salud secundan la huelga
El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) asegura que el paro ha tenido un seguimiento "muy elevado" entre los facultativos jóvenes
La protesta se mantendrá hasta el viernes y se repetirá una semana al mes desde ahora hasta junio
La primera jornada de la huelga médica de ámbito estatal ha arrancado este lunes en Baleares con concentraciones a las puertas de los hospitales públicos y un seguimiento del 90% en el ámbito hospitalario y en torno al 70% en Atención Primaria, según los datos que ha facilitado el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).
Las protestas se han celebrado a primera hora de la mañana en centros como el Hospital Universitario Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca o Can Misses, entre otros. Según el Sindicato Médico, el seguimiento ha sido "muy elevado" entre los médicos jóvenes y en determinados servicios estratégicos. El sindicato asegura que en Anestesia la adhesión ha alcanzado el 95%, lo que habría tenido un impacto directo en la actividad quirúrgica programada. En todo caso, en la jornada se han mantenido los servicios mínimos establecidos, con especial cobertura en la atención urgente, oncológica y no demorable.
El presidente de Simebal y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha trasladado un mensaje de disculpa a los pacientes afectados por cancelaciones o demoras, y ha defendido que la movilización busca "proteger la seguridad de los médicos y de los pacientes". El sindicato sostiene que el agotamiento profesional, la sobrecarga asistencial y las guardias prolongadas repercuten en la calidad asistencial de las islas.
La huelga, convocada a nivel nacional por varias organizaciones médicas, se mantendrá hasta el viernes y forma parte de un calendario de paros previsto hasta junio. El conflicto gira en torno al nuevo estatuto marco del personal sanitario, un documento que regulará las condiciones laborales del personal sanitario y que se ha aprobado sin el respaldo de los sindicatos médicos convocantes. Estas organizaciones reclaman la elaboración de un estatuto propio para la profesión que, a su juicio, reconozca su responsabilidad, formación y singularidad profesional y mejore sus condiciones laborales.
Desde el Ministerio de Sanidad se defiende que el nuevo marco introduce mejoras en materia de jornada, guardias y estabilidad laboral para el conjunto de profesionales del sistema sanitario y que un estatuto separado fragmentaría el modelo actual.
Las concentraciones se repetirán cada mañana a lo largo de la semana de huelga en las puertas principales de los hospitales públicos de las islas. El viernes está prevista además una manifestación frente a la Delegación del Gobierno en Palma.
