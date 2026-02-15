Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas Ilegales Paco GarridoViento en MallorcaColapso Vía de Cintura
instagramlinkedin

Rebajan las medidas cautelares al dueño del Medusa, acusado del derrumbe mortal en s’Arenal

El juez de Palma que instruye el caso ha modificado el auto de junio de 2024 y ha acordado que comparezca en los juzgados cada tres meses, en vez de cada mes

El dueño del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner (derecha), sale de los juzgados de Palma junto a su abogado Ángel Aragón.

El dueño del Medusa Beach Club, Christian Arnsteiner (derecha), sale de los juzgados de Palma junto a su abogado Ángel Aragón. / B.RAMON

B. Palau

B. Palau

Palma

Un magistrado de Palma ha rebajado las medidas cautelares personales al dueño del Medusa Beach Club, acusado del derrumbe del establecimiento de s’Arenal en el que fallecieron cuatro personas y otra quincena resultaron heridas el pasado 23 de mayo de 2024 al desplomarse la terraza del local.

El encausado, el empresario austriaco Christian Arnsteiner, afincado en Mallorca desde los años noventa, deberá comparecer en los juzgados de forma trimestral, en vez de mensualmente, como estaba obligado hasta finales de 2025.

El juez que instruye el voluminoso procedimiento en el que figura investigado el propietario del negocio por cuatro homicidios imprudentes y varios delitos más de lesiones imprudentes ha modificado el auto dictado el pasado 26 de junio de 2024, cuando la Policía Nacional detuvo al empresario, y ha acordado que comparezca los días 1 de cada tres meses, en vez de cada mes. El resto de medidas cautelares que pesaban sobre él, como la retirada del pasaporte, se mantienen, sin perjuicio de que por su actuación profesional o causas personales pueda interesar la necesidad de abandonar el territorio nacional.

El magistrado ha atendido la solicitud de la defensa de Christian Arnsteiner, que pidió el pasado mes de diciembre que se modificaran las medidas cautelares personales. La fiscalía también se pronunció al respecto. El auto dictado detalla que es procedente modificar la situación personal del investigado, “solo y exclusivamente en lo relativo a las comparecencias apud-acta”, que pasan a ser una vez cada tres meses.

Declaró ante el juez

El dueño del Medusa Beach Club prestó declaración judicial a mediados de noviembre de 2025, cuando aseguró que “desconocía que hubiera irregularidades” con las obras efectuadas en la terraza en 2013 y con la inspección del edificio. Según su versión, ni su antiguo socio ni la propiedad del inmueble le informaron de que las obras realizadas no tenían licencia ni tampoco que la inspección técnica de la finca era desfavorable. El empresario indicó que se enteró de todo ello después de la tragedia. Insistió en que creía que todo estaba correcto.

Además, señaló que el ayuntamiento de Palma realizaba múltiples y rutinarias inspecciones en el establecimiento por ruidos y el horario de cierre y nunca le dijeron nada sobre la licencia de obra ni sobre la actividad de la terraza, que era “perfectamente visible” desde la calle desde que se realizaron las obras en 2013.

Noticias relacionadas y más

Arnsteiner el pasado noviembre consignó 250.000 euros a título personal, sin condicionantes, para que fueran entregados a los perjudicados, a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas en el derrumbe de 2024 para contribuir en la atención de los perjuicios sufridos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
  3. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  4. El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
  5. Mallorca concentrará 553 de las casi 700 nuevas plazas para personas dependientes previstas en Baleares hasta 2030
  6. Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
  7. Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
  8. Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»

Rebajan las medidas cautelares al dueño del Medusa, acusado del derrumbe mortal en s’Arenal

Rebajan las medidas cautelares al dueño del Medusa, acusado del derrumbe mortal en s’Arenal

Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»

Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»

Proyectos públicos de hasta 13 millones de euros no encuentran quien quiera hacerlos en Mallorca

Proyectos públicos de hasta 13 millones de euros no encuentran quien quiera hacerlos en Mallorca

Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta

Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta

Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables

Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables

Los lazos con Irán expulsan a un hotel mallorquín de Booking y le anulan reservas

El ERE de Soltour (Piñero) afectará a 35 trabajadores de tres departamentos

El ERE de Soltour (Piñero) afectará a 35 trabajadores de tres departamentos

Afrontar un cáncer sin salir de casa: "Ya no tengo que ir cada día a Son Espases a ponerme la quimioterapia"

Tracking Pixel Contents