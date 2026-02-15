Si intenta contratar el Steigenberger Hotel and Resort Camp de Mar en booking.com, al igual que su seguro servidor, se encontrará con numerosas entradas que ligan al establecimiento mallorquín con el gigante mundial de viajes en red. Sin embargo, al abrir estas páginas, se les ofrecerá una relación de hoteles en la misma zona, con la curiosa excepción del solicitado. Se trata del mayor castigo imaginable, porque el campeón mundial de la distribución hotelera no solo ha retirado la cuenta, sino que también ha cancelado centenares de reservas ya concretadas. Y todo por los presumibles vínculos con el régimen iraní del único eslabón español de la cadena alemana, unos lazos que han sorprendido incluso a los directivos mallorquines de la marca citada (pero no a quienes conocemos de primera mano la floración de esta propiedad, muy manoseada).

La gestación de la temporada se desarrollaba con total normalidad en el hotel de Camp de Mar, con 164 habitaciones y valorado en 22 millones de euros, cuando en enero llegó el primer aldabonazo del Financial Times. La biblia conectaba la titularidad del hotel con Ali Ansari, banquero iraní con un modesto portfolio de 400 millones de euros y sancionado por el Reino Unido en cuanto posible financiador de la Guardia Revolucionaria Islámica. Insistimos, esta conexión no puede sorprender al autor del primer reportaje sobre el entorno de Camp de Mar que desarrolló el mejor amigo de Juan Carlos I, el príncipe georgiano Zourab Tchokotoua, y que se ha convertido hoy en la tercera calle más cara de España.

Si Mallorca está desviando euros turísticos para armar a Irán, no es la primera vez, y de momento lo dejaremos aquí. El segundo mazazo para el Steigenberger lo propinó Bloomberg, al situar como beneficiario último de los euros iraníes al hijo de Ali Jamenei, supremo papanatas de la teocracia que tanto aman los denunciantes de Gaza. La reputación del excelente hotel había empeorado hacia lo irreversible. Pequemos de reiterativos, no olviden nunca a la banda fundacional de la urbanización de Camp de Mar.

De acuerdo con la investigación, Irán controla al hotel mallorquín desde una sociedad en el paraíso fiscal caribeño de St. Kitts&Nevis, titulada Smart Global, de aquí se pasa a la alemana Hotel Camp de Mar y a la española Royal Hotel Camp de Mar. Vayamos ahora con la versión de los cancelados. Los directivos del establecimiento, de profesionalidad mas que acreditada, destacan que la conexión con Steinberger es una franquicia para dar lustre alemán al complejo, y que la gestión real procede de una empresa de Hamburgo. Así se desemboca en Royal Hotel Camp de Mar, que las acusaciones cifran como el brazo desarmado del hijo de Jamenei. El famoso Ali Ansari no figura en los contratos, y nadie lo conoce en su feudo mallorquín, pero recuerden por siempre el pecado original de Camp de Mar.

Para entender el colapso actual hay que situarse en los años noventa, cuando Tchokotoua y su gran amigo regalaban sendos solares en Camp de Mar a Claudia Schiffer y a Michael Schumacher, dos de las escasa celebridades alemanas. Al mismo tiempo, pensaban adjudicar la gigantesca parcela hotelera al rey Bhumibol de Tailandia, y desde luego que no tenían prevista la gratuidad del tránsito. Finalmente se frustró la operación que tenía como gancho a Prem Tinsulanonda, apodado el De Gaulle tailandés, un enamorado de Mallorca y de los reyes que la poblaban. El engendro no cuajó, y el macrocomplejo se puso bajo el caparazón de la hotelera Dorint, con una administración que calificaremos bondadosamente de sui géneris. Hace diez años entró Steigenberger, con o sin conocimiento de causa, matriz golpeada asimismo en Austria y Alemania. Nadie debe asombrarse de los lazos equívocos entre Irán y Mallorca. Continuará.

En mis paseos por la ciudad para entrar en contacto con las clases medias o incluso trabajadoras, miles de personas me preguntan cuál es el monto de los reintegros de ayudas covid exigidos por el Govern al Grupo Cappuccino, que ha interpuesto una docena exacta de contenciosos individualizados. Por ejemplo, solo en el establecimiento de Valldemossa se juegan más de medio millón de euros. Alguna acción más modesta se queda en cincuenta mil, con otras de cien mil y de más de trescientos mil. Mucha pasta.

Mallorca ni siquiera reivindica que el primer Bad Bunny de Estados Unidos se llamó Fray Junípero Serra. Hasta Hollywood lo reconoció en la resplandeciente Seven cities of gold de 1955, con Anthony Quinn y Michael Rennie en el papel del mallorquín, que hoy no recibiría ni la medalla de oro de la comunidad. El fraile desafiaba la fiebre del oro yanqui creando misiones latinas, igual que el cantante portorriqueño. Quienes olvidan su pasado, están condenados a la extinción, que también es pasado en esta isla.

Noticias relacionadas

Reflexión dominical ‘trumpóloga’: «El problema de los análisis sobre Trump es que corren a cargo de personas que se creen más inteligentes que el presidente estadounidense, pero que no consiguen demostrarlo».