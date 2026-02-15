Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta

El magnate inmobiliario germano Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, investigado por una magistrada de Palma por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, reprocha a Hacienda su inactividad por no haber reclamado la deuda cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena al Govern balear a pagar una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller.

El grupo empresarial inmobiliario, en un escrito presentado al juzgado que instruye la macrocausa económica, apela a la ley hipotecaria, que permitía disponer de la elevada caución como garantía para saldar la deuda con el fisco.

Según su versión, la cuantiosa indemnización de Muleta siempre ha estado a disposición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que desde hace dos años libra una auténtica batalla en los tribunales junto a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares contra el conocido promotor alemán. De hecho, la pasada semana Matthias Kühn pagó 15 millones de euros a Hacienda para saldar la deuda tributaria inicial, si bien no reconoce ninguno de los delitos que se le imputan.

El empresario inmobiliario niega haber creado un entramado societario con una maraña de empresas instrumentales y testaferros para desviar y ocultar parte de su patrimonio y así evitar una deuda con el fisco de más de 24 millones de euros. En este sentido, Kühn rechaza que exista vaciamiento patrimonial cuando se transmitieron las participaciones de Birdie Son Vida SL, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, a otra mercantil detrás de la cual figuraban sus hijos. Además, subraya que la venta de las participaciones fue autorizada judicialmente y Hacienda optó por no recurrir la autorización.

“Pese a la venta de tales participaciones, la AEAT siguió manteniendo derechos de garantía sobre la finca hipotecaria Muleta, derechos que se extendían sobre las indemnizaciones por razón del bien inmueble”, destaca el entorno del magnate inmobiliario. Así, los letrados defensores sostienen que la compensación por la desclasificación de la urbanización Muleta quedaba dentro del alcance patrimonial de Hacienda, que pudo cobrar la deuda tributaria habida con el grupo Kühn en cualquier momento.

Febrero de 2024

El Supremo dictó sentencia el 27 de febrero de 2024 confirmando la indemnización millonaria a favor de Birdie Son Vida SL. Seis años antes, en 2018 los abogados y asesores del Grupo Kühn habían ofrecido por escrito a la Agencia Tributaria la caución como garantía de todas las deudas del conglomerado empresarial, si bien la Agencia Tributaria lo rechazó al ser una “simple expectativa”.

Casi dos meses después del fallo del Alto Tribunal, el 22 de abril de 2024 un juzgado de lo mercantil de Palma canceló las cargas hipotecarias de la AEAT como consecuencia de la falta de oposición de la misma a una solicitud formulada por el administrador concursal de la sociedad.

Las defensas mantienen que siendo el auto del juzgado de lo mercantil posterior a la sentencia del Supremo, en el momento en que Birdie Son Vida tiene reconocido de manera firme el derecho a la indemnización, y habiéndose acogido las garantías a las previsiones de los artículos 109 y siguientes de la ley hipotecaria por las indemnizaciones sobre la finca gravada, la compensación por Muleta “se constituye ex lege como un derecho de crédito del acreedor hipotecario, en este caso la AEAT, por la deuda, esto es, por el total de principal, recargos e intereses de las sociedades deudoras incluidas en las citadas garantías”.

En el momento del nacimiento del derecho a la indemnización y al cobro, Birdie Son Vida SL se encontraba en concurso voluntario de acreedores, en fase de liquidación y con las facultades suspendidas desde 2017. En todas las garantías hipotecarias constituidas, señala la defensa, la sociedad sometió las mismas a lo dispuesto en el artículo 110 de la ley hipotecaria en el sentido de que se entenderán hipotecadas, juntamente con la finca, las indemnizaciones concedidas por razón del bien. Así, en las escrituras públicas de las fincas figuraba esta mención a la ley hipotecaria.

Pese a lo expuesto, Kühn reprocha a Hacienda que no reclamara su crédito al administrador concursal en el concurso de acreedores ni antes de la conclusión del mismo, ni en el momento de los pagos a los acreedores.